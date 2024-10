Xiaomi jest coraz lepsze w telewizory. Ta seria to potwierdza

Pomimo niewygórowanych cen telewizory Xiaomi rzadko bywają atrakcyjnymi modelami, najzwyczajniej w świecie nie grając w tej samej lidze, co konkurencja. Jednak z roku na rok oferta chińskiego producenta przedstawia się coraz lepiej, a już najnowsze urządzenia – przynajmniej na papierze – wypadają naprawdę dobrze.

Nowe telewizory Xiaomi (wreszcie) mogą się podobać

Mam tu na myśli telewizory Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025. To rodzina, na którą składają się cztery modele: o przekątnych 65, 75, 85 i aż 100 cali. Jedną z ich charakterystycznych cech jest wysoki kontrast zapewniany przez podświetlenie Mini LED i choć trzeba mieć świadomość, że nie jest to poziom OLED-ów czy Micro LED-ów, gdzie za każdy pikseli odpowiada osobna dioda, to i tak liczba stref lokalnego ściemniania robi wrażenie. Wygląda to tak:

65- i 75-calowy model mają 2304 strefy,

85-calowy model ma 2880 stref,

a 100-calowy model ma 3864 strefy.

Na tym lista atutów się nie kończy. Panele tych telewizorów cechują się również odświeżaniem z częstotliwością 144 Hz przy rozdzielczości 4K, co pozwala liczyć na bardzo wysoką płynność w ruchu. Docenią to przede wszystkim gracze, kibice i miłośnicy dynamicznych filmów akcji. W trybie gamingowym w dodatku osiągalne jest nawet 240 Hz.

Xiaomi TV S Pro Mini LED TV 2025 (fot. Xiaomi)

Największe wrażenie – szczególnie biorąc pod uwagę to, o jakim producencie mowa – robi jednak coś innego, mianowicie maksymalna jasność. Sięga ona aż 3000 nitów w największym modelu i 3200 nitów w trzech pozostałych. To pozwala oczekiwać doskonałej widoczności obrazu, niezależnie od warunków oświetleniowych w pomieszczeniu.

Do tego wszystkiego producent dorzuca optymalizujący parametry obrazu procesor XM9000, system HyperOS z interfejsem w 4K, moduł łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6 oraz 2.1-kanałowe głośniki obsługujące Dolby Atmos.

Cena Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 to jeszcze jeden plusik

Jak na razie telewizory Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 są dostępne jedynie na rynku chińskim, ale całkiem realny jest scenariusz zakładający, że pojawią się także w innych krajach. Ich ceny przedstawiają się zaś następująco: