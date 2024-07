Jaki tani telewizor kupić? Dobry TV nie musi być drogi

Masz ograniczony budżet, ale mimo to chcesz, by w Twoim domu stanął dobry telewizor? Spokojnie – da się zrobić. Będzie trzeba, rzecz jasna, pójść na pewne kompromisy, ale przyzwoita jakość obrazu i szeroka funkcjonalność jak najbardziej znajdują się w zasięgu.

Tani telewizor w 2024 roku

„Tani telewizor” dla każdego oznacza coś innego. Dlatego tworząc to zestawienie wziąłem pod uwagę kilka progów cenowych. Na początek proponuję model w cenie nieprzekraczającej 1000 złotych, następnie kilka urządzeń kosztujących mniej niż 1500, 2000 i 2500 złotych, a wreszcie polecam też telewizory, za które trzeba zapłacić blisko 3000 złotych – biorąc pod uwagę aktualne ceny na rynku, wciąż kwalifikują się one do kategorii „tanich”.

Jeśli nawet takie kwoty wydają Ci się za duże, pamiętaj też o innej taniej opcji. Jeżeli Twój telewizor wciąż działa i oferuje przyzwoitą jakość dźwięku i obrazu, a jedynie problemem jest przestarzały system i powolne działanie, rozwiązaniem dla Ciebie może okazać się przystawka Smart TV.

Tymczasem rzućmy okiem na ranking. Tworzą go następujące modele…

Dobry, tani telewizor – ranking 2024:

Telewizor do 1000, 2000, 3000 złotych. Na co możesz liczyć?

Teoretycznie w sklepach da się znaleźć 40-calowe telewizory o wysokiej rozdzielczości za mniej niż 1000 złotych. Rzecz w tym, że trudno mi je z czystym sumieniem polecić. Jakość obrazu i dźwięku, a przede wszystkim płynność działania, często stoi u nich na bardzo niskim poziomie. Dlatego, jeśli masz do wydania maksymalnie tysiaka, ograniczyłbym się do dobrego, 32-calowego modelu Full HD.

Wraz ze wzrostem budżetu możesz liczyć na coraz większą przekątną (i rozdzielczość 4K). Do 2000 złotych jesteś w stanie kupić 55-calowe urządzenie, a dokładając kolejny tysiąc znajdziesz dla siebie nawet telewizor o przekątnej 65 cali.

Rozmiar oczywiście ma znaczenie, ale nie jest wszystkim, co należy brać uwagę przy wyborze telewizora. Od razu dodam więc, że każdy model w tym rankingu oferuje dostęp do platformy Smart TV. Oznacza to, że możesz na nim uruchamiać rozmaite aplikacje, takie jak YouTube, Netflix, Disney+ czy Amazon Prime Video. Nierzadko możesz także liczyć na wygodne sterowanie głosowe.

fot. TCL

Wszystkie modele w rankingu mają Wi-Fi, dzięki czemu pozwalają łączyć się bezprzewodowo z internetem. Niektóre dokładają do tego jeszcze moduły Chromecast lub AirPlay 2, umożliwiając tym samym wygodne przesyłanie treści ze smartfona lub tabletu na duży ekran. Porty HDMI i USB również mieszczą się w standardzie, podobnie jak tunery DVB-T2/C/S2, służące – odpowiednio – do odbioru telewizji naziemnej, kablowej i satelitarnej.

Normą wśród tańszych urządzeń są panele o częstotliwości odświeżania 50/60 Hz, choć w rankingu znalazło się też miejsce dla telewizora 120 Hz (wyższa płynność to coś, co docenią gracze, kibice i miłośnicy filmów o wysokiej dynamice). W tej cenie nie ma też co liczyć na technologię OLED, ale pewnym kompromisem jest QLED (czyli LCD z warstwą kropek kwantowych, pozytywnie wpływających na nasycenie i realizm kolorów).

Póki co to chyba wszystko, co musisz wiedzieć, o reszcie dowiesz się w dalszej części tekstu. Nie przedłużajmy zatem…

Zaczynamy!

Sharp 32FH8EA – najlepszy telewizor do 1000 złotych

Na początek załóżmy taki scenariusz: masz do wydania 1000 złotych i rozmiar nie ma dla Ciebie znaczenia, ale oczekujesz możliwie dobrej jakości obrazu i dźwięku oraz jak najszerszej funkcjonalności. Jeśli czujesz się jak bohater tego krótkiego opisu, idealną opcją dla Ciebie może okazać się Sharp 32FH8EA.

Moim zdaniem jest to nie tylko optymalny wybór do tysiaka, ale też najlepszy telewizor 32 cale, jaki można kupić w 2024 roku. Wyświetla obraz o rozdzielczości Full HD, obsługuje kodek AV1, wykorzystuje system upłynniania ruchu, a do tego ma potężne jak na sprzęt tej klasy, 24-watowe głośniki, dostarczone zresztą przez firmę Harman/Kardon, a więc nie byle kogo.

fot. producenta

Oczywiście takie urządzenie nie zachwyci jakością dźwięku ani obrazu, ale też ani uszy, ani oczy nie bolą od korzystania z niego. Do tego jeszcze producent dorzuca system Android TV, zapewniający bezproblemowy dostęp do wszystkich popularnych aplikacji, na czele z serwisami YouTube, Netflix, Disney+ i Amazon Prime Video.

Nie zabrakło nawet wbudowanego Chromecasta, umożliwiającego bezproblemowe przesyłanie treści ze smartfona na duży ekran. A wszystko to zostało zamknięte w stylowej i smukłej konstrukcji, która zdecydowanie ma prawo się podobać.

Najważniejsze cechy telewizora Sharp 32FH8EA:

technologia: LCD (z podświetleniem Direct LED)

przekątna ekranu: 32 cale

rozdzielczość: 1920×1080 pikseli (Full HD)

częstotliwość odświeżania: 50/60 Hz

system smart TV: Android TV

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast

łączność przewodowa: 3x HDMI, 2x USB, 1x LAN, 1x Optical, 1x CI

wbudowane tunery TV: DVB-T2/C/S2, analogowy

głośniki: 2.0 / 24 W

cena: ~1000 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, OleOle, RTV Euro AGD, x-kom

fot. producenta

Seria Toshiba LA2363DG – bardzo tani telewizor 40/43 cale

Jeśli jednak marzy Ci się nieco większa przekątna, za niewiele większe pieniądze (~1200-1300 złotych) możesz kupić któryś model z serii Toshiba LA2363DG. Do wyboru masz dwa warianty: 40 lub 43 cale.

Poza rozmiarem ekranu są to urządzenia cechujące się dokładnie taką samą specyfikacją. To typowe, ale godne polecenia telewizory, oferujące rozdzielczość Full HD, obsługujące format HDR10, mające na pokładach system Android TV oraz oddające do dyspozycji użytkowników komplet podstawowych złączy i technologii bezprzewodowych (od HDMI i USB, to Bluetooth i Chromecast).

fot. producenta

Pod względem funkcjonalności mają jedną istotną przewagę nad wcześniej wspominanym modelem marki Sharp. Chodzi mianowicie o możliwość nagrywania programów na podłączony dysk USB. Za minus zaś można by uznać zdecydowanie gorszej jakości głośniki, choć w podstawowych zastosowaniach wypadają po prostu OK.

W żaden sposób nie jest to sprzęt wybitny, ale równocześnie cechuje się bardzo dobrą relacją ceny do oferowanych możliwości. Dla oszczędnych – strzał w dziesiątkę.

Najważniejsze cechy serii Toshiba LA2363DG:

technologia: LED (z podświetleniem Direct LED)

przekątna ekranu: 40 lub 43 cale

rozdzielczość: 1920×1080 pikseli (Full HD)

częstotliwość odświeżania: 50/60 Hz

system smart TV: Android TV

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast

łączność przewodowa: 2x HDMI, 1x USB, 1x LAN, 1x VGA, 1x Coaxial, 1x CI

wbudowane tunery TV: DVB-T2/C/S2, analogowy

głośniki: 2.0 / 16 W

cena: ~1200-1300 złotych

gdzie kupić? 40-calowy Toshiba 40LA2363DG: Allegro, RTV Euro AGD, x-kom 43-calowy Toshiba 43LA2363DG: Allegro, OleOle, RTV Euro AGD



fot. producenta

Seria LG UR78003LK – dobry, uniwersalny telewizor do 2000 złotych

Osobom, które celują jednak w nieco wyższą jakość obrazu, proponuję 43-, 50- lub 55-calowy telewizor z serii LG UR78003LK. Jeden i drugi wyświetla obraz w rozdzielczości 4K, obsługując przy tym format HDR10 Pro.

Telewizory te wykorzystują w dodatku sztuczną inteligencję, aby klatka po klatce optymalizować obraz i wyciągać z niego jak najwięcej. Jeśli zaś materiał dostępny jest w niższej rozdzielczości, wbudowany procesor potrafi go przeskalować, dzięki czemu oczy nie krwawią wskutek pikselozy.

fot. producenta

Telewizor LG to także system smart TV w postaci webOS. Jest wyjątkowo intuicyjny w obsłudze, a przy tym działa bardzo płynnie, nawet w przypadku tych tańszych urządzeń. Daje też spore pole do personalizacji, co sprawia, że każdy może sobie ustawić interfejs pod kątem własnych potrzeb i preferencji. Nie brakuje mu również, rzecz jasna, żadnej z podstawowych aplikacji VOD.

Szeroka gama złączy i technologii bezprzewodowych to kolejny atut serii UR78003LK, a dopełnieniem całości są przyzwoicie brzmiące głośniki w układzie stereo.

Najważniejsze cechy serii LG UR78003LK:

fot. producenta

Seria Samsung DU7192U – nieco większy telewizor do 2500/3000 złotych

Telewizor Samsung DU7192 stanowi świetną alternatywę dla wyżej wspomnianego „eldżika”. Podstawowe elementy jego specyfikacji są bardzo zbliżone – również mamy do czynienia z rozdzielczością 4K, obsługą HDR i całkiem szerokimi opcjami łączności.

Do 3000 złotych możesz kupić modele o przekątnych 65, 55, 50 i 43 cale, przy czym ostatni – za połowę tej ceny. W każdym przypadku możesz oczekiwać wysokiej jakości obrazu – z nasyconymi, a przy tym wiernie odwzorowanymi kolorami.

fot. producenta

O systemie Tizen, stanowiącym bazę dla platformy Samsung Smart TV, również można powiedzieć wiele dobrego. Zarówno w kontekście płynności działania, intuicyjności obsługi, jak i obszerności katalogu aplikacji.

Na osobny akapit zasługują też głośniki. Choć to standardowy zestaw stereo o mocy 20 W, to wyróżnia się funkcją adaptacji dźwięku (parametry są dostosowywane do typu treści), pewną dozą przestrzenności oraz obsługą Q-Symphony, a więc technologii umożliwiającej równoczesne odtwarzanie dźwięku przez głośniki TV i (kompatybilny) soundbar.

Najważniejsze cechy serii Samsung DU7192U:

fot. producenta

Seria Samsung Q67CAU – dobry i tani telewizor QLED

Pozostańmy jeszcze na moment przy tym koreańskim producencie, ale pójdźmy o poziom wyżej. Za niewiele większe pieniądze można już bowiem dostać telewizor QLED, czyli urządzenie z panelem LCD wzbogaconym o warstwę kropek kwantowych, pozytywnie wpływających na realistyczność i głębię kolorów.

Rodzinę takich właśnie urządzeń reprezentuje seria Samsung Q67CAU. Nie przekraczając założonego budżetu, możesz kupić dobry telewizor 55, 50 lub 43 cale.

fot. producenta

Co oferują? Poza świetnymi kolorami na ekranie pozwalają także cieszyć się niezłym dźwiękiem z głośników, funkcjonalnym systemem Smart TV i szerokimi opcjami łączności, jak również smukłym i eleganckim designem.

Dodatkowo jest to też dobry telewizor do gier. Oferuje Automatyczny Tryb Gry z niskimi opóźnieniami sygnału, zaawansowany upłynniacz ruchu oraz specjalny interfejs dający szybki dostęp do najważniejszych ustawień.

Najważniejsze cechy serii Samsung Q67CAU:

fot. producenta

Jeśli jednak chodzi o gry, skłaniałbym się raczej ku temu modelowi…

TCL 55QLED870 – tani telewizor 120 Hz (a nawet 144 Hz)

Gracze, miłośnicy sportu i maniacy dynamicznych filmów czy seriali, celują raczej w telewizory 120 Hz. Dobra wiadomość jest taka, że dysponując budżetem na poziomie 3000 złotych można sobie pozwolić na taki sprzęt. Konkretnie na 55-calowy model TCL 55QLED870.

Urządzenie domyślnie odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz, ale jeśli źródło na to pozwala, można liczyć nawet na 144 Hz. Z myślą o graczach producent postarał się także o niski input lag (poniżej 6 ms) oraz system optymalizujący parametry pod kątem gier – Game Master Pro 2.0.

fot. producenta

Poza tym telewizor TCL cechuje się rozdzielczością 4K, obsługuje HDR, a dzięki technologii QLED oferuje nasycone, ale też realistyczne kolory. Pozytywnie na kontrast wpływa ponadto lokalne przyciemnianie, a dopełnieniem całości są funkcje optymalizacyjne, bazujące na sztucznej inteligencji.

W trosce o szeroką funkcjonalność natomiast producent postawił na system Google TV, cechujący się też prostotą obsługi. Dodatkowo w zestawie znajdziemy nie jeden, a dwa piloty – obok standardowego jest jeszcze ten zaprojektowany pod kątem Smart TV, z wbudowanym mikrofonem umożliwiającym sterowanie głosowe.

Najważniejsze cechy telewizora TCL 55QLED870:

technologia: LCD (z technologią QLED)

przekątna ekranu: 55 cali

rozdzielczość: 3840×2160 pikseli (4K)

częstotliwość odświeżania: 100/120/144 Hz

system smart TV: Google TV

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast

łączność przewodowa: 4x HDMI, 1x USB, 1x LAN, 1x Optical, 1x CI

wbudowane tunery TV: DVB-T2/C/S2, analogowy

głośniki: 2.0 / 30 W

cena: ~2800 złotych

gdzie kupić? Allegro, OleOle, RTV Euro AGD

fot. producenta

TCL 55C655 Pro – tani telewizor z dobrym audio

W ofercie tego samego producenta i to za podobne pieniądze, można także znaleźć model TCL 55C655 Pro. To urządzenie nie może pochwalić się równie wysoką częstotliwością odświeżania, ale zasługuje na uwagę ze względu na wbudowany system audio.

Rzadko bowiem zdarza się, by telewizor z tej półki cenowej oferował 2.1-kanałowe głośniki (ze zintegrowanym subwooferem). W dodatku dostarczył je ceniony w branży producent – Onkyo. Może i nie zastąpią one pełnoprawnego kina domowego, ale i tak sprawdzają się nieprzeciętnie.

fot. producenta

Pod względem funkcjonalności jego charakterystyka jest raczej typowa. Mamy tu komplet podstawowych gniazd i modułów łączności bezprzewodowej, mamy system Google TV i mamy pilot z mikrofonem pozwalającym wykorzystać potencjał drzemiący w tej platformie.

Przy tym wszystkim oczywiście można także oczekiwać wysokiej jakości obrazu, za którą odpowiada technologia QLED Pro, połączona z rozdzielczością 4K i HDR-em w obu dominujących formatach: Dolby Vision i HDR10+.

Najważniejsze cechy telewizora TCL 55C655 Pro:

technologia: LCD (z technologią QLED)

przekątna ekranu: 55 cali

rozdzielczość: 3840×2160 pikseli (4K)

częstotliwość odświeżania: 50/60 Hz

system smart TV: Google TV

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast, Miracast, AirPlay 2

łączność przewodowa: 3x HDMI, 2x USB, 1x LAN, 1x Optical, 1x CI

wbudowane tunery TV: DVB-T2/C/S2, analogowy

głośniki: 2.1 / 45 W

cena: ~2500 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, OleOle, RTV Euro AGD

fot. producenta

Philips 55PUS8079 – dobry, tani telewizor z Ambilight

System Ambilight sprawia, że kolorowy spektakl wymyka się poza ramy ekranu. Ta efektowna technologia zwykle dostępna jest w droższych urządzeniach. Całkiem niedawno do sprzedaży trafił jednak model Philips 55PUS8079, który – pomimo niewygórowanej ceny – może pochwalić się jego obecnością.

Nie chodzi tylko o to, że oferuje system Ambilight. To też po prostu bardzo dobry telewizor, który na swoim 55-calowym ekranie wyświetla obraz o rozdzielczości 4K przy 60 Hz. Obsługuje również HDR.

fot. producenta

Jednym z niewielu minusów tego modelu jest fakt, że wykorzystuje on mało popularny system Titan OS, co oznacza, że mogą występować problemy z dostępnością niektórych aplikacji, choć YouTube, Netflix, Disney+ i Amazon Prime Video działają bez zarzutu.

Poza tym ten telewizor Philips ma dość typową specyfikację dla urządzenia za około 2500 złotych, o czym zresztą możesz się przekonać, zerkając na poniższą listę.

Najważniejsze cechy telewizora Philips 55PUS8079:

technologia: LCD (z podświetleniem Direct LED)

przekątna ekranu: 55 cali

rozdzielczość: 3840×2160 pikseli (4K)

częstotliwość odświeżania: 50/60 Hz

system smart TV: Titan OS

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi

łączność przewodowa: 3x HDMI, 2x USB, 1x LAN, 1x CI

wbudowane tunery TV: DVB-T2/C/S2, analogowy

głośniki: 2.0 / 20 W

cena: ~2500 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, OleOle, RTV Euro AGD, x-kom

fot. producenta

Słowem podsumowania…

Jeśli celem Twoich poszukiwań jest mały telewizor do 1000 złotych, optymalnym wyborem będzie Sharp 32FH8EA. Jeżeli jednak jest wręcz przeciwnie i marzy Ci się tani, ale duży telewizor, to za mniej niż 3000 złotych możesz kupić 65-calowy model Samsung UE65DU7192U. W przypadku odbiorników o przekątnych od 40 do 55 cali dobrych opcji masz co najmniej kilka.

Chcesz kupić tani telewizor 120 Hz? Modelem dla Ciebie jest TCL 55QLED870. To dobry wybór dla gracza, kibica i miłośnika dynamicznych produkcji filmowych. Jeśli zaś priorytetem jest przyzwoite audio, postaw na inny sprzęt tego producenta, mianowicie TCL 55C655 Pro.

Wreszcie, jeśli chcesz wydać mało, ale postawić w pokoju możliwie najbardziej uniwersalne urządzenie, wybierz któryś z wariantów dostępnych w seriach Toshiba LA2363DG, LG UR78003LK, Samsung DU7192U lub Samsung Q67CAU. Dobrym wyborem będzie też wtedy Philips 55PUS8079, przyciągający uwagę systemem Ambilight.

