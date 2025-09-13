Możliwe, że to najgłośniejszy smartfon na rynku. A to dopiero początek zalet

Ulefone to marka dobrze znana z tworzenia pancernych smartfonów, które często wyposażone są w dość nietypowe funkcje. Model RugKing to nowość w świecie odpornych smartfonów i propozycja, która już teraz przyciąga uwagę osób pracujących w trudnych warunkach i miłośników outdooru. Producent reklamuje go jako „najgłośniejszy smartfon na rynku” i trudno się dziwić. Jak głośno potrafi grać?

Przy takim smartfonie możesz zrobić mała imprezę

Tym, co najbardziej wyróżnia nowy pancerny smartfon Ulefone, jest jego potężny głośnik. Według producenta, generuje on maksymalnie 126 dB przy mocy 3,5 W, co jest wynikiem praktycznie niespotykanym w świecie smartfonów.

Dźwięk wydobywa się z dużego, 36-milimetrowego przetwornika z komorą akustyczną o pojemności 11,5 cm³. Dzięki temu telefon sprawdzi się zarówno jako radio na budowie (szczególnie, że mamy tu moduł FM), jak i podczas biwaków, imprez plenerowych czy wyjazdów ze znajomymi. Co ważne, producent deklaruje, że jakość dźwięku nie cierpi nawet przy maksymalnej głośności. Bas ma być mocny, średnie tony ciepłe, a wysokie klarowne – co prawda trudno w takie deklaracje w 100% wierzyć, ale na papierze brzmi to nieźle.

Ulefone RugKing (źródło: Ulefone)

Nie zapominajmy że to też pancerniak. RugKing spełnia normy IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H, co oznacza odporność na pył, wodę i upadki z wysokości do 2 metrów. Może być też zanurzony na głębokość do 2 metrów przez 30 minut. Wbudowana latarka o mocy 126 lumenów dopełnia zestaw funkcji przydatnych w terenie.

Nie tylko głośnik robi tutaj wrażenie

Drugim filarem RugKing jest ogromna bateria o pojemności 9600 mAh, która ma zapewnić wiele dni pracy na jednym ładowaniu – mowa tu nawet o 522 godzinach w stanie czuwania. Smartfon wspiera też funkcję zwrotnego ładowania, dzięki czemu może działać jak powerbank dla innych urządzeń.

Nowego Ulefone napędza procesor Unisoc T7255 w parze z 8 GB RAM (z opcją wirtualnego rozszerzenia o dodatkowe 8 GB) i 256 GB pamięci wewnętrznej, którą z kolei można jeszcze powiększyć kartą microSD do 2 TB. Do tego na pokładzie mamy wyświetlacz o przekątnej 5,99 cala i jasności maksymalnej 910 nitów.

Ulefone RugKing (źródło: Ulefone)

Producent postawił też na aparat główny 50 Mpix z matrycą Samsung ISOCELL JN1 oraz dodatkowy obiektyw makro z 2 Mpix matrycą. Do selfie i wideorozmów służy przednia kamerka 8 Mpix. Producent dorzuca też wsparcie dla Androida 15. Warto wspomnieć też o NFC, slotach na aż 3 karty SIM oraz złączu audio 3,5 mm.

Ulefone RugKing oficjalnie zadebiutuje 15 września 2025 roku. Cena standardowa wynosi 219,99 dolarów (~800 złotych), ale w pierwszym tygodniu sprzedaży w serwisie AliExpress będzie można go kupić za 149,99 dolarów (~545 złotych).