Przyszłość internetu to sieć z drona i Wi-Fi chroniące przed włamywaczem

Bardzo często wydaje nam się, że w kwestii niektórych technologii nie da się wymyślić czegoś ciekawego i przełomowego. Deutsche Telekom, do którego należy T-Mobile, udowadnia, że rozwój sieci i internetu może czasami skręcić w bardzo ciekawe rejony.

Deutsche Telekom na MWC 2025

Gdyby jednak zacząć od tego, co było odmienianie przez wszystkie przypadki w trakcie targów MWC 2025, musielibyśmy wspomnieć o sztucznej inteligencji. Deutsche Telekom zaprezentowało w trakcie wydarzenia własny telefon AI. Smartfon ma otrzymać cyfrowego asystenta, bazującego na AI Perplexity, posiłkującego się dodatkowo Google Cloud AI, Eleven Labs czy Picsart. Urządzenie pomoże właścicielowi w robieniu zakupów, odpowiadaniu na wiadomości czy tłumaczeniu tekstu.

Oprócz tego gigant zapowiedział, że aplikacja MeinMagenta (w Polsce jej odpowiednikiem jest Mój T-Mobile) wkrótce zaoferuje kolejne technologie związane z AI. Już teraz dostępny jest asystent Perplexity, a już niedługo dołączy do niego:

Google Cloud AI do rozpoznawania obiektów w czasie rzeczywistym,

Eleven Labs do konwertowania tekstów czy dokumentów w rozbudowane podcasty,

Picsart do generatywnych grafik i przekształcania selfie za pomocą filtrów.

Deutsche Telekom pokazało również ponad 30 rozwiązań opracowanych przez dziesięć krajów. Pomysły stanowią dowód na to, że przemysł i sektor publiczny mogą wykorzystać AI do wzrostu wydajności i zadowolenia w przedsiębiorstwach. Gigant telekomunikacyjny zaprezentował także honeypoty nowej generacji. To urządzenia stanowiące pułapkę na hakerów, a doposażenie ich w AI sprawia, że maszyna symuluje udane włamanie, monitoruje co się dzieje i zachęca atakującego do drążenia w zabezpieczeniach, odciągając go od prawdziwego systemu.

Deutsche Telekom na targach MWC 2025 (Źródło: Deutsche Telekom)

Ostatnimi nowinkami z zakresu AI jest wieloagentowy asystent AI oparty na Gemini 2.0 „RAN Guardian Agent” oraz zasada „zero bitów, zero watów”. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z systemem analizującym zachowanie sieci w czasie rzeczywistym i optymalizującym jej wydajność, co prowadzi do mniejszych zakłóceń i większych prędkości. Rozwiązanie sprawdzi się m.in. w trakcie projektowania publicznych pokazów, koncertów czy nieprzewidywalnych scenariusz pokroju miejskich korków.

„Zero bitów, zero watów” to z kolei projekt sieci, która dynamiczne dostosowuje sieć do potrzeb klientów i reaguje precyzyjnie na ich działania. Zaprzężenie do rozwiązania AI ma sprawić, że sieć będzie zużywać idealnie tyle zasobów, ile potrzebuje.

Internet przyszłości z Deutsche Telekom

Co nowego, związanego z internetem, można zaprezentować w 2025 roku? Ot, choćby Wi-Fi Sensing. Rozwiązanie zaproponowane przez Deutsche Telekom zamienia router domowego strażnika. Analizując własne sygnały Wi-Fi oraz te płynące z innych urządzeń, algorytmy wykrywają anomalie, które mogą świadczyć np. o włamaniu do domu. Pomysł nie potrzebuje kamer do działania, a ruch wykryty przez router może uruchomić wybrane funkcje inteligentnego domu, w tym alarm.

Tematem poruszonym przez firmę było nie tylko bezpieczeństwo, ale też zasięg sieci. Rezerwaty przyrody czy tereny objęte klęską żywiołową to miejsca problematyczne dla internetu. W pierwszym przypadku problemem są możliwości stawiania infrastruktury, w drugim – uszkodzenia uniemożliwiające używanie masztów itp.

Deutsche Telekom zaprezentował jako pierwsza europejska firma bezzałogowy statek powietrzny, który można wykorzystać do zapewnienia łączności mobilnej. Technologia została już przetestowana – UAV został wzbił się na wysokość 2,3 kilometra i zapewniał zasięg na trasie wyścigu narciarskiego „Jizerska 50” w Górach Izerskich po stronie czeskiej.

„Internetowy dron” Deutsche Telekom na targach MWC 2025 (Źródło: Deutsche Telekom)

Jak można natomiast uczynić urządzenia sieciowe bardziej ekologicznymi? Wykorzystując stare smartfony jako dawców. Ostatnią omawianą nowinką Deutsche Telekom z MWC 2025 jest prototyp routera, który został w 70% wykonany ze starej elektroniki przeznaczonej do utylizacji. Wykorzystano m.in. płytę główną, procesor mobilny czy układy pamięci. Komercjalizacja rozwiązania pomogłaby firmie obniżyć emisję CO2 i udowodnić, że recykling starego smartfona nie musi kończyć się na próbie odzyskania rzadkich metali z konstrukcji.