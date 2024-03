Nowe mikrofony Razera. Co oferują Seiren V3 Chroma i Mini?

Razer to marka, której prawdopodobnie nie trzeba nikomu przedstawiać. Logo trójgłowego węża gości bowiem na wszelkiego rodzaju imprezach e-sportowych, a i nie można odmówić popularności jej sprzętu wśród „zwykłych” graczy. Warto więc odnotować, że katalog tego producenta powiększył się właśnie o dwa nowe mikrofony – Seiren V3 Chroma oraz Seiren V3 Mini.

Razer to marka dla graczy

Myślę, że powyższego nie trzeba specjalnie argumentować, gdyż dostępne w portfolio tej marki sprzęty mówią same za siebie. Od „banałów”, pokroju myszek, klawiatur i słuchawek, firma oferuje również własne laptopy, a nawet jedyne w swoim rodzaju podkładki pod myszki. Do tego własna przenośna konsola, autorskie pady do Xboxa czy PlayStation, że o fotelach i akcesoriach innego rodzaju nie wspomnę.

Wśród tak bogatego wyboru różnego rodzaju produktów nie mogło również zabraknąć mikrofonów. Razer z dumą zaprezentował swoje nowiutkie urządzenia do przechwytywania audio, które opatrzone zostały nazwą Seiren V3 i dostępne będą w wersji Chroma oraz Mini. Co sprzęty te zaoferują potencjalnym nabywcom?

Seiren V3 Chroma

Niewątpliwym wyróżnikiem Seiren V3 Chroma jest fakt, iż mikrofon ten został wyposażony w oświetlenie RGB, które dosłownie rozświetla całe urządzenie. Kontrolowane jest przez autorskie narzędzie firmy, Chroma RGB, a do tego wspiera funkcje Stream oraz Super Reactive Lightning. Oznacza to, iż oświetlenie ma możliwość reagowania na wydarzenia w grze lub transmisyjne alerty.

Superkardioidalny Seiren V3 Chroma ma być w stanie wychwycić „każdy niuans naszego głosu” oraz zapewnić odpowiednią redukcję szumów. Te zapewnienia nie budzą we mnie wątpliwości, gdyż sam na co dzień korzystam z Seiren Elite i zastrzeżeń co do jakości dźwięku mieć zwyczajnie nie mogę. Bardzo pomocna zresztą jest możliwość wyciszenia głosu za pomocą przycisku, która również została zaimplementowana w V3 Chroma, choć w nieco innej wersji.

Seiren V3 Chroma to zdecydowanie must-have dla miłośników RGB (źródło: Razer)

Firma zdecydowała się bowiem wprowadzić do swojego najnowszego sprzętu czujnik Tap-to-Mute, który pozwoli na wyciszenie. Tak, czujnik, a nie fizyczny przycisk – dotknięcie mikrofonu pozwoli na jego wyciszenie, regulację oświetlenia, a nawet cyfrowego wzmocnienia sprzętu. Oferowany jest jedynie w czarnej wersji kolorystycznej, a jego cena w oficjalnym sklepie marki wynosi 149,99 euro, co w przeliczeniu oscyluje wokół 650 złotych.

Seiren V3 Mini

Firma z wężowym logo przygotowała również coś dla fanów nieco bardziej minimalistycznego podejścia. Mowa o Seiren V3 Mini, który nie tylko jest mniejszy, tańszy, ale i można go nabyć w 3 różnych wersjach kolorystycznych, tj. białej, czarnej i kwarcowej (czytaj: różowej). Sprzęt ten też został wyposażony w znaną z droższego brata funkcję Tap-to-Mute, a za feedback odpowiada dioda LED.

Ponadto mikrofon ten pozwoli na miksowanie dźwięku przy pomocy oprogramowania Razer Synapse. Konstrukcja ma również sprawiać, iż odbiorcy usłyszą jedynie głos, podczas gdy uderzenia w klawiaturę lub kliknięcia myszki pozostaną zupełnie niesłyszalne dla rozmówcy. Żeby było ciekawiej, to podstawka tego malucha służy za filtr przeciwwstrząsowy, ale jeżeli ktoś woli skorzystać ze statywu, to jej odłączenie nie stanowi najmniejszego problemu.

Seiren V3 Mini ma w sobie „to coś” (źródło: Razer)

No dobrze, a ile kosztuje ten słodziak? Oficjalny sklep internetowy producenta dla Europy pokazuje cenę 59,99 euro, co po obecnym kursie przekłada się na niecałe 260 złotych. Obydwa mikrofony są już dostępne, a z oficjalnej strony marki Razer dowiadujemy się, że przez ograniczony czas wysyłka na terenie Europy będzie darmowa. Myślę, że można to uznać za swego rodzaju promocję na dobry start.