Więcej, częściej, ładniej… Google Chrome stawia na polecajki

Czy wyszukiwarka Google może być jeszcze bardziej pomocna? Firma Google wierzy w to, że jak najbardziej tak. Mało tego – wprowadza funkcje do przeglądarki Chrome, które stanowią na to dowód. Takie jak te trzy.

Google usprawnia wyszukiwanie w przeglądarce Chrome na trzy sposoby

Największym sukcesem firmy Google jest jej wyszukiwarka internetowa (do której należy ponad 90% rynku). Choć mogłoby się wydawać, że w jej kontekście trudno już o jakieś większe zmiany, to Amerykanie nie zamierzają spoczywać na laurach i wciąż kombinują nad ulepszeniami. Efekt jest taki, że na przełomie lutego i marca w przeglądarce Chrome pojawiło się kilka cennych nowości.

Jeśli zalogujesz się na swoje konto i otworzysz nową kartę w przeglądarce Chrome na komputerze, to w polu wyszukiwania zobaczysz nie tylko ostatnio wpisywane przez siebie frazy, ale też podpowiedzi tego, czego szukali inni użytkownicy zainteresowani tymi samymi tematami. To dla Amerykanów sposób, by sprytnie wykorzystać dane, które tak chętnie zbierają (a przynajmniej na to wygląda).

Przykładowo: jeśli ostatnie wyszukiwania dotyczyły koncertów Twojego ulubionego zespołu, możesz zobaczyć propozycje wydarzeń planowanych też przez innych wykonawców tego samego gatunku. Podobnie z przepisami kulinarnymi czy celami podróży.

(źródło: Google Blog)

Druga nowinka dotyczy przeglądarki Chrome w wersji przeznaczonej na iPhone’y i smartfony z Androidem. Mianowicie: podczas wpisywania frazy w polu wyszukiwarki zamiast tradycyjnych ikonek z lupą zobaczysz miniaturki zdjęć poglądowych. Google wierzy, że dzięki temu szybciej i łatwiej odnajdziesz to, czego tak naprawdę szukasz.

(źródło: Google Blog)

Na urządzeniach mobilnych możesz też dostrzec inną zmianę. Mianowicie przeglądarka Chrome zaczyna wyświetlać sugestie wyszukiwania nawet wtedy, gdy Twoje połączenie z internetem niedomaga. Na takie lepiej dopasowane propozycje możesz liczyć również podczas prywatnego przeglądania – w trybie incognito.

Zmiany wprowadzane od zaraz

Wszystkie te opisywane nowości trafiają już powoli do użytkowników przeglądarki Chrome w wersjach na systemy Windows, Android oraz iOS. Jeśli jeszcze do Ciebie nie dotarły, to najpewniej zmieni się to w niedalekiej przyszłości.