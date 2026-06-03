Sztuka na obudowie. Nowe laptopy MSI wyglądają obłędnie

MSI na targach Computex 2026 pochwaliło się nowymi laptopami. Każdy z zaprezentowanych modeli ma w sobie coś z dzieła sztuki.

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic – gwiazdozbiór Smoka i ogromna moc

W roku obchodów 40-lecia działalności, MSI pokazało zdecydowanie nietuzinkowy sprzęt. Laptop Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic wyróżnia się wzornictwem – inspiracją był gwiazdozbiór Smoka. Należy podkreślić, że obudowę wykonano z wykorzystaniem precyzyjnego grawerowania metalu oraz procesu anodowania, który integruje kolor bezpośrednio ze strukturą materiału, zapewniając efektowne refleksy świetlne.

Równie interesująco prezentują się wnętrzności. Sercem urządzenia jest procesor Intel Core Ultra 9 290HX Plus, a także znalazło się miejsce dla karty graficznej GeForce RTX 5090 z 24 GB pamięci GDDR7. Maksymalnie na pokładzie może być 128 GB RAM. Interesująco zapowiada się 18-calowy ekran Mini LED 4K o maksymalnej częstotliwości odświeżania 240 Hz.

Laptop może pochwalić się jeszcze zestawem sześciu głośników, a także całkiem bogatą listą złączy: 2 x Thunderbolt 5, 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.1 i RJ45. Dostępne jest też gniazdo na karty pamięci. Natomiast za łączność bezprzewodową odpowiada Wi-Fi 7 i Bluetooth 6. Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic działa pod kontrolą Windowsa 11.

fot. MSI

Zaletą ma być mechaniczna klawiatura RGB z indywidualnym podświetleniem klawiszy, haptyczny touchpad RGB oraz zaawansowany system chłodzenia z komorą parową. Laptop ma poradzić sobie nawet podczas dłuższych sesji grania w bardziej wymagające tytuły. Zestaw składa się też z dedykowanej mysz gamingowej, podkładki pod mysz oraz kolekcjonerskiej monety.

MSI Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition – laptop inspirowany wielkim malarzem

W listopadzie 2025 roku zadebiutował MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition, czyli niezwykły laptop z reinterpretacją arcydzieła „Wielka fala w Kanagawie” Hokusaia. Teraz natomiast producent pokazał nowego przedstawiciela kolekcji MSI Artisan Collection – laptop Prestige 14 Flip AI+ inspirowanym dziełami Vincenta van Gogha „Gwiaździsta noc” oraz „Gwiaździsta noc nad Rodanem”.

fot. MSI

We wnętrzu pracuje procesor Intel Core Ultra X9 378H, któremu może towarzyszyć do 64 GB RAM oraz układ graficzny Intel Arc B390. Laptop wyposażony jest w dwa porty Thunderbolt 4, dwa USB 3.2 Gen2 Type-A i HDMI 2.1. Do wyświetlania obrazu przeznaczony jest 14-calowy OLED o rozdzielczości Full HD.

Do tego dochodzi Wi-Fi 7 i Bluetooth 6. Nie zabrakło dwóch głośników, a akumulator ma pojemność 81 Wh. Dostępna jest też kamerka 1080p i czytnik linii papilarnych. Całość działa pod kontrolą Windowsa 11.