TP-Link ma nowe kamery zewnętrzne z serii Tapo do monitoringu

Marka TP-Link aktualizuje swoją serię inteligentnych produktów Tapo. Tym razem do portfolio dołączają dwie kolejne kamery zewnętrzne, które pomogą w monitorowaniu okolicy domu, ogrodu czy podjazdu.

Nowa kamera TP-Link Tapo C410 – specyfikacja, funkcje

TP-Link to producent urządzeń sieciowych, a także sprzętów z kategorii smart home. Do rodziny Tapo dołączyły dwa kolejne modele kamer zewnętrznych – C410 i C720. Pierwszy pozwala na rejestrowanie nagrań w rozdzielczości 2K 3MP i został wyposażony w akumulator o pojemności 6400 mAh. Według producenta taka pojemność jest wystarczająca, aby zapewnić zasilanie na około 180 dni na jednym ładowaniu. Konstrukcja jest oznaczona klasą szczelności IP65.

Tapo C410 (źródło: producent)

Model Tapo C410 wyposażono też w przetwornik Starlight, charakteryzujący się wysoką czułością, dzięki czemu sprawdzi się w przypadku kiepskiego oświetlenia. Urządzenie korzysta również z funkcji detekcji Smart SI, odpowiedzialnej za proces rozpoznawania ludzi i zwierząt, a także obiektów, takich jak samochody. Gdy ruch zostanie wykryty, kamerka, z pomocą aplikacji na smartfonie, od razu powiadamia o nim właściciela.

Tapo C410 (źródło: producent)

TP-Link Tapo C410 została również wyposażona w funkcję alarmu dźwiękowego i świetlnego. Sprzęt pozwala także na przeprowadzenie dwukierunkowej rozmowy pomiędzy właścicielem a gościem stojącym w pobliżu urządzenia. Kamera może zapisywać zarejestrowane nagrania na karcie microSD lub w chmurze usługi Tapo Care.

Tapo C410 z panelem słonecznym (źródło: producent)

Model Tapo C410 wyceniono na około 270 złotych. W sprzedaży pojawi się też zestaw złożony z tej kamery uzupełnionej panelem słonecznym A201 o mocy ładowania do 2,5 W za około 290 złotych.

Nowa kamera TP-Link Tapo C720 – specyfikacja, funkcje

Do serii Tapo dołącza także model Tapo C720, wyposażony w jasne reflektory emitujące światło na poziomie 2800 lumenów. Oświetlenie to aktywowane jest ruchem, dając pole widzenia o kącie 270 stopni. Rozwiązanie to może sprawdzić się zarówno jako wsparcie dla mieszkańców i gości, jak i sposób na odstraszenie intruzów.

Tapo C720 (źródło: producent)

Kamera rejestruje obraz o rozdzielczości 2K QHD i oznaczono ją klasą szczelności IP66. Pod względem funkcjonalnym przypomina model Tapo C410 – wśród opcji znalazła się detekcja Smart SI, nocna wizja wspierana czujnikiem Starlight czy możliwość prowadzenia dwukierunkowych rozmów. Producent wycenił ten model na około 680 złotych.

Tapo C720 (źródło: producent)

Obie kamery obsługiwane są za pomocą darmowej aplikacji Tapo dostępnej zarówno na smartfony z systemem Android, jak i iOS, w której można zgromadzić nawet 32 tego typu urządzenia. Na jednym ekranie możliwe jest śledzenie czterech podglądów z kamer.