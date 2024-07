Jest nowa promocja na iPhone’y. Mówimy, jak z niej skorzystać

W emitowanych niedawno reklamach Plus informował, że w 2023 roku sprzedał najwięcej smartfonów ze wszystkich operatorów w Polsce. Przygotowywane przez niego oferty wskazują, że w 2024 roku chce powtórzyć ten sukces. Najnowsza promocja jest skierowana do klientów, którym marzy się nowy iPhone.

Nowa promocja na iPhone’y

Operator sieci Plus poinformował, że od dziś klienci mogą skorzystać z nowej promocji, w ramach której po zakupie wybranych smartfonów Apple będą mogli otrzymać 400 złotych zwrotu w gotówce – do odebrania w bankomacie sieci Euronet. Których modeli dotyczy akcja?

Najnowsza promocja operatora obejmuje trzy modele:

iPhone 11 64 GB za 2249 złotych (299 złotych na start + 12 rat po 162,49 złotych),

iPhone SE 2022 64 GB za 2399 złotych (299 złotych na start + 12 rat po 175 złotych),

iPhone 14 Plus 128 GB za 3800 złotych (599 złotych na start + 12 rat po 266,67 złotych), 256 GB za 4199 złotych (699 złotych na start + 12 rat po 291,67 złotych), 512 GB za 4599 złotych (699 złotych na start + 12 rat po 324,99 złotych).



źródło: Polkomtel

Po zakupie smartfona należy wysłać SMS o treści BONUS na numer 661000883 i poczekać na instrukcję wypłaty 400 złotych z bankomatu w ramach promocji. Trzeba uzbroić się jednak w cierpliwość, ponieważ SMS z numerem transakcji i kodem PIN zostanie wysłany po upływie 15 dni, ale też nie później niż 60. dnia od dnia wysłania wiadomości.

7.6 Ocena 7 Ocena 8.5 OCENA

Z promocji możecie skorzystać za pośrednictwem tej strony internetowej. To link afiliacyjny, korzystając z niego, wspieracie naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów – dziękujemy! Musicie jednak pamiętać, że wysłanie SMS-a oznacza wyrażenie zgody na komunikację marketingową. Ponadto wymagane jest równoczesne podpisanie umowy na abonament.

Regulamin promocji „Bonus od Plusa” (PDF)

Czy opłaca się kupić iPhone’a w Plusie?

Uwzględniając promocję, za iPhone’a 11 zapłacicie finalnie 1849 złotych, za model SE 2022 – 1999 złotych, a za 14 Plus 3400 (128 GB), 3799 (256 GB) lub 4199 złotych (512 GB). W niektórych przypadkach będzie to najniższa cena w oficjalnej polskiej dystrybucji lub dość podobna, ale na przykład Jedenastkę kupicie taniej w Cortlandzie – za 1699 złotych. To samo dotyczy wersji 14 Plus 128 GB – konkurencja sprzedaje ją za mniej (najtaniej Play – za 3199 złotych).