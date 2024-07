Xiaomi Mix Flip otworzy się na Europę? Jest trop

Jednak spróbują coś ugrać? Chińczycy ponoć są zdecydowani na to, by nie ograniczać dostępności smartfona Xiaomi Mix Flip do swojego kraju i zamiast tego wypuścić go w świat. Ciekawe, jak poradzi sobie w bezpośredniej rywalizacji z modelem Samsung Galaxy Z Flip 6.

Składany smartfon Xiaomi Mix Flip przymierzany do globalnej premiery

Parę dni temu wyczekiwanej od dawna prezentacji doczekał się wreszcie Xiaomi Mix Flip. To pierwszy składak typu clamshell w ofercie chińskiego producenta, stanowiący odpowiedź na takie modele, jak Samsung Galaxy Z Flip 6, Motorola Razr 50 Ultra czy Honor Magic V Flip. Początkowo przewidziano premierę wyłącznie w Chinach, ale teraz pojawiły się doniesienia, że ten intrygujący sprzęt zadebiutuje także poza granicami Państwa Środka.

Leakster Chun Bhai opublikował na platformie X (dawn. Twitter) informację, że smartfon Xiaomi Mix Flip już niebawem doczeka się premiery w Unii Europejskiej i w krajach wschodnioazjatyckich. Konkretnie globalnie dostępna ma być wersja z 12 GB RAM i 512 GB pamięci masowej, w różowym/fioletowym i czarnym wariancie kolorystycznym (w Chinach obecny jest także model w kolorze białym, a do tego oferowane są dodatkowe konfiguracje pamięciowe: 12/256 GB i 16 GB/1 TB).

Mix Flip global: 12/512 rose and black.

EU and East/Southeast Asia launch soon — Chun Bhai (@chunvn8888) July 22, 2024

Ile będzie kosztować Mix Flip w Europie?

Chun Bhai podał także, że Mix Flip ma być tańszy o około 100 dolarów od swojego najważniejszego rywala, czyli Samsunga Galaxy Z Flip 6. To wiarygodna informacja, bo w Hongkongu cena chińskiego urządzenia wynosi 7699 tamtejszych dolarów (~986 dolarów amerykańskich), a nowego Galaxy – 8698 dolarów hongkońskich (~1114 dol. amer.).

Biorąc pod uwagę fakt, że Samsung Galaxy Z Flip 6 w Polsce kosztuje ~5100 złotych, można więc spodziewać się, że Mix Flip zostanie wyceniony na ~4600-4700 złotych, o ile – oczywiście – doczeka się w ogóle premiery w naszym kraju. A co do tego dziś wciąż nie mamy 100% pewności.

8.5 Ocena

Chińczycy mogą sobie pozwolić na niższą cenę, bo ich urządzenie nie oferuje ładowania bezprzewodowego, a jego konstrukcja nie cechuje się specjalnie wysoką odpornością na wodę i pył. Z drugiej strony na kilku polach Mix Flip pokonuje Galaxy Z Flip 6 – przynajmniej na papierze oferuje lepsze aparaty, większe i jaśniejsze wyświetlacze, pojemniejszy akumulator i szybsze ładowanie przewodowe.

Na marginesie: jeśli chodzi o drugi z zaprezentowanych ostatnio przez Chińczyków składanych modeli – Xiaomi Mix Fold 4 – to najprawdopodobniej jego dostępność pozostanie ograniczona do rynku chińskiego.