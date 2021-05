Niektórzy użytkownicy mogą narzekać na procesor w Google Pixel 6

Smartfony Google cieszą się w Polsce raczej niewielką popularnością, ponieważ są znacznie droższe niż w krajach, gdzie są oficjalnie dostępne. Raczej się to nie zmieni wraz z premierą serii Google Pixel 6, ale nie oznacza to, że na nią nie czekamy. Tym bardziej, że wiemy coraz więcej o nowych flagowcach giganta z Mountain View.

Nowe informacje o smartfonach Google Pixel 6 i Pixel 6 Pro

Według nieoficjalnych informacji, Google zamierza zmienić schemat nazewnictwa, ponieważ obok modelu podstawowego pojawi się Pixel 6 Pro, a nie Pixel 6 XL. Oba zaoferują wyświetlacze z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, jednak w wersji bazowej będzie to płaski ekran o rozdzielczości Full HD+, natomiast w topowej obustronnie zakrzywiony panel AMOLED WQHD+ o przekątnej 6,67 cala.

Najbardziej intrygujący jest jednak procesor, jaki znajdzie się w nadchodzących high-endach Google. Amerykanie opracowują bowiem autorski układ o nazwie kodowej Whitechapel. Według informacji, podawanych przez użytkownika Twittera, posługującego się nazwą @heyitsyogesh, będzie on produkowany z wykorzystaniem 5-nm procesu litograficznego i na obecnym etapie platforma testowa zapewnia wydajność „zbliżoną do Snapdragona 870”. I to się rzekomo nie zmieni, ponieważ Google podobno nie zamierza dorównać Snapdragonowi 888. Niektórzy użytkownicy mogą więc być niezadowoleni z takiego obrotu spraw.

Google Pixel 6 (źródło: FRONT PAGE TECH)

„Whitechapel” będzie za to mocny w innych aspektach, ponieważ Google kładzie większy nacisk na uczenie maszynowe, dzięki czemu „surowa wydajność sztucznej inteligencji” ma być podobna jak w innych, wiodących procesorach. Ponadto świetnie pod obciążeniem ma również sprawować się grafika Mali. Do tego Amerykanie zaprojektowali własne NPU (Neural Processing Unit) i ISP (Image Signal Processor).

Z kolei inny leakster, Max Weinbach, ujawnił, że Google podobno przygotowuje zakrojoną na szeroką skalę kampanię marketingową poświęconą serii Google Pixel 6 i może wydać na ten cel nawet tyle pieniędzy, ile Samsung, który nie szczędzi grosza na promocję swoich urządzeń.

Google Pixel 6 Pro (źródło: @OnLeaks, digit.in)

Max Weinbach wspomniał też, że wraz ze smartfonami z serii Pixel 6 zadebiutuje Google Pixel 5a oraz pierwszy smartwatch Google z 5-nm, autorskim procesorem, który powinien pracować na nowym systemie Wear (przy jego tworzeniu pomaga Samsung). Premiera urządzeń spodziewana jest w październiku, aczkolwiek niewykluczone, że z uwagi na brak chipów zostanie przełożona na listopad 2021 roku.