Mamy pierwszą ofiarę niedoboru procesorów na rynku. Zapłaczecie za tym smartfonem?

To musiało się stać prędzej czy później (a raczej „niż później”). Właśnie poznaliśmy pierwszą ofiarę globalnego niedoboru procesorów do urządzeń mobilnych i nie tylko. Ofiarą Zero jest smartfon Google Pixel 5a.

Schemat wydawniczy Google wskazywał, że powinniśmy się spodziewać rynkowej premiery smartfona Google Pixel 5a, który byłby już piątym modelem z tej linii po Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4a i Pixel 4a 5G. Niestety, osoby zainteresowane tym sprzętem mogą się rozejść i poszukać czegoś innego, ponieważ (podobno) został anulowany.

Mamy pierwszą ofiarę niedoboru procesorów na rynku. Zapłaczecie za smartfonem Google Pixel 5a?

Prace nad tym smartfonem z pewnością trwały od wielu miesięcy i wydawało się, że były już nawet na ukończeniu, ponieważ niedawno do sieci wyciekły rendery Google Pixel 5a. Sugerowało to jego rychłą premierę, szczególnie że teraz wiemy, że tegoroczna konferencja Google I/O rozpocznie się 18 maja 2021 roku – właśnie podczas niej Google mogło oficjalnie zaanonsować ten model, podobnie jak to zrobiło w przypadku serii Google Pixel 3a.

źródło: OnLeaks

Niestety, wygląda na to, że możemy odłożyć Google Pixel 5a na półkę ze smartfonami, które nigdy (z jakichś powodów) nie trafiły na rynek. Jon Prosser doniósł bowiem, że model ten został anulowany z uwagi na brak procesorów, z którym boryka się cała branża. Zresztą nie tylko, bo odczuwa go również segment motoryzacyjny.

Mimo że Google udało się utrzymać ten model w dużej części w tajemnicy, bo poznaliśmy „tylko” jego wygląd i wymiary (156,2×73,2×8,8 mm) oraz szczątkowe informacje na temat specyfikacji (miała ona obejmować m.in. 6,2-calowy ekran OLED Full HD+ i głośniki stereo), to wiele osób z zaciekawieniem czekało na jego oficjalną premierę.

źródło: OnLeaks

Niestety, nie można wykluczyć, że Google Pixel 5a będzie tylko pierwszym smartfonem, który nie trafi na rynek przez sytuację panującą w branży półprzewodników. Nie zdziwi nas, jeśli lista się wydłuży, choć producenci zapewne zrobią wszystko, aby braki procesorów jak najmniej ich dotknęły, nawet jeśli oznacza to dla nich większe koszty.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, iż przywoływany tu Jon Prosser twierdzi, że Google będzie dalej sprzedawać modele Pixel 4a i Pixel 4a 5G przez cały 2021 rok.

źródło: OnLeaks

Co ciekawe, w odpowiedzi na te rewelacje Google wystosowało oświadczenie, w którym zarzeka się, że „Google Pixel 5a 5G nie został anulowany. Będzie dostępny jeszcze w tym roku w Stanach Zjednoczonych i Japonii, gdzie zostanie zaanonsowany w podobnym terminie, co Google Pixel 4a 5G” (czyli na przełomie września i października, podobnie jak Google Pixel Watch).

Google mówi jednak o modelu Pixel 5a 5G, więc pogłoski o anulowaniu Google Pixel 5a mogą być jak najbardziej prawdziwe.