Niewielkie, lekkie słuchawki TWS. Sony mówi, że nigdy wcześniej nie zrobił takich maluszków

Sony ma nowe słuchawki dla tych, którzy potrzebują w miarę prostej, ale i niezawodnej konstrukcji. Pchełki są małe, ale to nie znaczy, że gorsze!

Małe, lekkie i wygodne

Sony nie kryje się z tym, jakie cele przyświecały ekipie inżynierów, którzy ślęczeli nad projektem nowych słuchawek firmy. Chodziło o stworzenie takich pchełek True Wireless, które byłyby małe i lekkie. Wydaje się, że ten cel został osiągnięty.

Sony WF-C510 (źródło: Sony)

WF-C510 to najmniejsze słuchawki zamknięte wyprodukowane przez Sony. Mają matowe wykończenie, specjalnie opracowany kształt, komfortowy dla możliwie licznej grupy osób, a także jeden przycisk na obudowie, przydający się podczas sterowania.

Jak wskazują konstruktorzy, akumulator wystarcza nawet na 11 godzin nieprzerwanego odtwarzania dźwięku, a 5-minutowe szybkie ładowanie zapewnia do 60 minut dalszej pracy. Obudowa występuje w 4 opcjach kolorystycznych: czarnej, białej, niebieskiej oraz żółtej.

Sprzęt może łączyć się z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie, przy korzystaniu z technologii Swift Pair/Fast Pair. Wśród funkcji można wymienić Tryb dźwięków, który pozwala słuchać muzyki, a zarazem słyszeć, co dzieje się dookoła, a także Koncentrację na głosie, dzięki któremu podczas rozmowy mikrofon przechwytuje mowę, a tłumi hałas. Najwyraźniej nie mamy tu klasycznego ANC, więc o podobnym działaniu podczas odtwarzania muzyki nie ma mowy.

Co do dźwięku, mamy wsparcie dla systemu DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) i 360 Reality Audio. Pchełki są odporne na zachlapania zgodnie z IPX4, a powstały one częściowo z tworzywa sztucznego z recyklingu. Opakowanie w ogóle go nie zawiera.

Sony WF-C510 – czekamy na wrzesień

Proponowane ceny nowych słuchawek Sony zostaną ogłoszone we wrześniu. Akcesorium może okazać się naprawdę interesującym wyborem, o ile tylko producent nie przesadzi z wyceną. Sony WF-C500, który jest poprzednikiem omawianego modelu, kosztuje teraz w sklepach 229 złotych (Media Expert i RTV Euro AGD). Spodziewamy się, że wrzesień nie zaskoczy nas negatywnie i że nowsza generacja będzie wyceniona podobnie.

