Funkcja z Google Maps wkrótce stanie się częścią Androida

Jak wynika z odkrytych zmian, rozwiązanie obecnie dostępne w Google Maps zostanie wbudowane w system Android. Zmiana będzie miała wpływ na funkcję udostępniania lokalizacji.

Udostępnianie lokalizacji będzie częścią Androida

Jedną z lepszych funkcji w Google Maps jest możliwość udostępnienia swojej lokalizacji innym użytkownikom. Można to wykorzystać do podniesienia poziomu bezpieczeństwa, a także po prostu do pokazania znajomym, gdzie aktualnie jesteśmy, przykładowo gdy umówimy się na spotkanie na mieście. Okazuje się, że Google zamierza scalić omawianą funkcję z systemem Android.

W ustawieniach Androida pojawi się nowy ekran, z którego poziomu będziemy mogli włączyć/wyłączyć udostępnianie lokalizacji dla wszystkich obsługiwanych aplikacji Google. Dodatkowo z jego poziomu dostaniemy możliwość zarządzania osobami, którym udostępniana jest nasza lokalizacja. Dostępny będzie również przycisk pozwalający na stworzenie linku, który następnie będziemy mogli przekazać osobom, które chcę śledzić naszą lokalizację.

Po włączeniu udostępniania lokalizacji pojawi się specjalne powiadomienie. Dzięki temu będziemy wiedzieli, że aktualnie korzystamy z omawianego rozwiązania. Oczywiście po dotknięciu powiadomienia zostaniemy przeniesieni do ustawień, aby przykładowo w razie konieczności móc szybko wyłączyć udostępnianie lokalizacji dla wszystkich lub dla wybranych osób.

Nie trzeba będzie już sięgać po Google Maps

Obecnie, gdy chcemy udostępnić lokalizację rodzinie lub znajomym, to musimy przejść do Google Maps i następnie poszukać odpowiedniej opcji. Po wdrożeniu omawianej zmiany nie będzie to już konieczne, bowiem będzie można to zrobić w specjalnie przygotowanym menu w ustawieniach Androida.

Nie będzie to rewolucyjna zmiana, ale możemy mówić o kroku w dobrym kierunku. Przykładowo zarządzanie listą osób, którym udostępniamy lokalizację, będzie łatwiejsze. Dodatkowo, gdy funkcja będzie widoczna w dwóch miejscach (bo z Google Maps raczej nie zostanie usunięta), to może wzrosnąć jej popularność. Tym bardziej, że obecnie nadal wielu użytkowników nie jest świadomych, że taka możliwość jest w ogóle dostępna w Google Maps.

Nie jest jeszcze pewne, kiedy nowość trafi do wszystkich użytkowników, ale prawdopodobnie nie będziemy musieli długo czekać. Obecne informacje wskazują, że prace są już na końcowym etapie.