Arctic zapowiedział nowe chłodzenia powietrzne. To ta sama konstrukcja, dostosowana pod różne podstawki

Arctic zapowiedział następcę popularnego chłodzenia powietrznego z serii Freezer. Co ciekawe, zamiast jednej, uniwersalnej konstrukcji, producent zdecydował się wprowadzić dwie wersje – Arctic Freezer i35 A-RGB oraz A35 A-RGB, które są dedykowane różnym podstawkom.

Arctic Freezer i35 A-RGB oraz A35 A-RGB – to samo chłodzenie, różne przeznaczenia

Jak się okazuje, następca chłodzenia Freezer 34 (duo), podobnie jak poprzednik, jest sprzedawany w dwóch oddzielnych wersjach. Model i35 A-RGB, jak sama nazwa sugeruje, będzie dedykowany procesorom Intel Core – jest kompatybilny nawet z najnowszymi układami Alder Lake, wykorzystującymi nowe gniazdo LGA1700. Ponadto konstrukcja jest zgodna ze starszymi procesorami na gnieździe LGA 1200 i LGA115X. Sprawdzi się zatem w przypadku nowoczesnych, a także starszych CPU.

Model Freezer A35 A-RGB Arcitica został stworzony z myślą o procesorach AMD Ryzen, opartych na gnieździe AM4. Jest zatem jednocześnie kompatybilny z pierwszą generacją Ryzen oraz z najnowszą linią Ryzen 5000, opartą na architekturze Zen 3.

Jeśli chodzi o design, to widać, że najnowszy Arctic Freezer i35 A-RGB oraz A35 A-RGB otrzymały całkowicie nową, bardziej nowoczesną niż poprzednik budowę. Jest to konstrukcja o jednej, za to masywnej wieży z czterema ciepłowodami, które mają bezpośredni styk z procesorem.

Co więcej, wentylator stanowi obudowę radiatora i wyróżnia się bardzo nowoczesnym, typowo gamingowym designem. Ma on średnicę 120 mm, osiąga od 200 do 1700 obrotów na minutę i łączy się z płytą główną przy pomocy 4-pinowej wtyczki. Jak sama nazwa wskazuje, zapewnia on podświetlenie ARGB – ma na pokładzie 12 diod.

Arctic Freezer i35 (A35) A-RGB mierzy 133×91 mm, więc nie powinien kolidować z pamięciami RAM o wyższym profilu. Całość waży 734 gramy i warto również dodać, że w zestawie sprzedażowym producent dorzuca pastę termoprzewodzącą Arctic MX-5.

Chłodzenia powinny trafić do sprzedaży w niedalekiej przyszłości w sugerowanych cenach 42,99 euro (równowartość ~200 złotych) za model i35 A-RGB, podczas gdy wersja pod AMD ma kosztować 39,99 euro (równowartość ~185 złotych). Patrząc na to, że Arctic chętnie wprowadza swoje produkty na polski rynek, możemy sądzić, iż oba modele będą dostępne w kraju nad Wisłą.