Razer wciąż rozwija swoje imperium. Nowe obudowy, chłodzenie i wentylatory w drodze

Aż trudno w to uwierzyć, że jeszcze 20 lat temu firma miała w ofercie tylko jedną mysz dla graczy. Na kulkę i bez oświetlenia RGB. Natomiast teraz Razer jest jednym z najważniejszych graczy n rynku.

Razer to chyba najbardziej rozpoznawalny producent sprzętu wśród graczy

Firma od dawna nie trzyma się wyłącznie podstawowych peryferiów dla graczy, jakimi są myszki i klawiatury. W 2021 roku amerykanie zaprezentowali światu chociażby Project Hazel, maskę z podświetleniem RGB i paroma innymi bajerami, a także gamingowe krzesło. Natomiast dziś Razer pokazał peryferia bliższe tradycyjnemu gamingowi. Mowa tu o wentylatorach, chłodzeniu wodnym oraz o zasilaczach.

Zacznijmy od największej nowinki, czyli Razer Hanbo

Hanbo to chłodzenie wodne typu All-in-one, czyli gotowy zestaw, który wystarczy zamontować w obudowie i cieszyć się cichszą pracą i lepszym odprowadzaniem ciepła na procesorze.

Oczywiście dla firmy samo chłodzenie to nie wszystko więc dorzuca do tego kilka bajerów. Pompę, w którą wyposażone jest chłodzenie, można zamontować w 360 stopniach, co pozwala na umieszczenie go w dowolnej konfiguracji obudowy. Zestaw występuje w dwóch wersjach radiatora: 240 mm z dwoma wentylatorami oraz dłuższej, 360-milimetrowej z dodatkowym wiatrakiem.

Z dziennikarskiego obowiązku wspomnę o podświetleniu aRGB w 16 milionach kolorów ze specjalnymi kombinacjami i efektami świetlnymi. Zestaw będzie dostępny już w listopadzie bieżącego roku. Cena nie jest jeszcze znana.

Razer Kunai to natomiast seria wentylatorów

Będą one występować w dwóch najpopularniejszych rozmiarach: 120 oraz 140 mm. Mniejsze mają rozkręcać się do 2200 obrotów na sekundę, większe tylko do 1600 obrotów. Różnicę znajdziemy również w liczbie stref LED, które zaprogramujemy. Wersja 120 mm otrzyma tych stref 18, a 140 mm już 22.

W sprzedaży pojawi się także kontroler PWM, do którego podepniemy maksymalnie osiem wentylatorów, a magnesy z tyłu ułatwią montaż na stalowych elementach obudowy. Kontroler będzie działał we współpracy z oprogramowaniem Razer Synapse.

Powyższe elementy, to jak na razie jedyny nowy sprzęt, którego cena jest nam znana. Za wentylator 120 mm zapłacimy 50 euro, kontroler PWM oraz większy wiatraczek zostały wycenione na 55 euro każdy. Są już dostępne w przedsprzedaży na oficjalnej stronie.

Ostatnim bohaterem wpisu jest seria zasilaczy Razer Katana

O samej konstrukcji nie wiemy zbyt wiele. Wiadomo że będą występowały w pojemnościach od 750 W do 1600 W. Najpotężniejszy z nich uzyskuje wydajność na poziomie standardu Titanium. Wszystkie będą modularne oraz wyposażone w oświetlenie RGB. Premierę zaplanowano na początek 2022 roku. Cena, tak jak w przypadku chłodzenia wodnego, pozostaje tajemnicą.