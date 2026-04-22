Czy to idealny gimbal do smartfona? Nowość DJI

DJI Osmo Mobile 8P to najnowszy model w rodzinie cenionych akcesoriów do smartfonów. Gimbal w tej wersji doczekał się kilku istotnych udoskonaleń względem poprzednika, choć trzeba też przyznać, że trudno byłoby mówić o rewolucji. Pytanie, czy jest w ogóle na nią przestrzeń.

Premiera DJI Osmo Mobile 8P. To trochę lepszy gimbal

Gimbal DJI Osmo Mobile 8 zadebiutował jesienią 2025 roku, zawierając kilka istotnych ulepszeń względem wydanego zaledwie osiem miesięcy wcześniej DJI Osmo Mobile 7 – w tym głowicę umożliwiającą nieograniczony obrót w zakresie 360 stopni. Na tych fundamentach zbudowany został model DJI Osmo Mobile 8P, od którego można oczekiwać jeszcze więcej.

Wbudowany statyw w gimbalu DJI Osmo Mobile 8P wysuwa się do 82 mm (o 22% dalej niż w podstawowej Ósemce), a promień rozkładania wzrósł do 97 mm (o 25%). Równocześnie zmodyfikowana konstrukcja pozwala mu obsługiwać smartfony o grubości nawet 11 mm (a nie tylko 10 mm). Niezmiennie można liczyć na śledzenie obiektów w technologii ActiveTrack oraz na 10-godzinny czas pracy na jednym ładowaniu.

Nowy gimbal jest także kompatybilny z wielofunkcyjnym modułem śledzenia z doświetleniem oraz magnetycznym pilotem zdalnego sterowania. Ten ostatni może również pełnić funkcję wizjera, podobnie jak Apple Watch oraz smartfony z systemami iOS, Android i HarmonyOS.

Ogólnie rzecz biorąc, DJI Osmo Mobile 8P zapowiada się na dobre, wygodne i wszechstronne akcesorium, które pozwoli nagrywać wyjątkowo stabilne filmy przy użyciu aparatu w smartfonie, nawet w bardzo dynamicznych sytuacjach.

Ile kosztuje gimbal DJI Osmo Mobile 8P?

Gimbal DJI Osmo Mobile 8P zadebiutował już na chińskim rynku, gdzie jego cena wynosi 899 juanów (równowartość ~475 złotych) – to tyle, ile jeszcze pół roku temu trzeba było zapłacić za Ósemkę. Można się więc spodziewać, że jeśli dotrze do Polski, to również będzie kosztować 629 złotych.

Na razie jednak nie podzielono się żadnymi informacjami na temat dostępności poza Państwem Środka.