GAC Aion UT (Źródło: Jameel Motors)
Premiera GAC Aion UT. Chiński mieszczuch z europejskim paszportem

Bartosz Kaja·
Miasta często są kolebką dla dużych zmian. Nowy elektryk ze stajni GAC wpisuje się w nowe trendy, a jego rodowód prezentuje się całkiem europejskiego. Jak prezentuje się Aion UT?

GAC Aion UT – wymiary, osiągi, zasięg

Zwarta sylwetka Aion UT podpowiada, że maszyna będzie czuć się jak ryba w wodzie w warunkach miejskich. Z wymiarami wynoszącymi 427 cm długości, 185 cm szerokości, wysokości 157 i rozstawie osi 275 cm kierowca powinien spodziewać się nie tylko łatwości w przemierzaniu wąskich uliczek i parkowaniu, ale też ponadprzeciętnej przestronności. Do codziennych podróży właściciel może wykorzystać aż 24 schowki rozmieszczone we wnętrzu pojazdu oraz bagażnik o pojemności 440 litrów.

Skoro już siedzimy w nowym elektryku GAC, przyjrzyjmy się, na jakie udogodnienia może liczyć kierowca i pasażerowie. Centrum sterowania opiera się na ekranie multimedialnym o przekątnej 14,6 cala, zintegrowanym zarówno z Apple CarPlay, jak i Android Auto.

Na wyposażeniu Aion UT znajdziemy m.in. adaptacyjny tempomat, automatyczne hamowanie awaryjne, ostrzeganie o kolizji czołowej, kamerę panoramiczną 360 czy system monitorowania martwego pola sprzężony z funkcją ostrzegania przy otwieraniu drzwi. W celu zapewnienia jak najwyższego komfortu z aucie zastosowano również system filtracji powietrza wychwytujący zanieczyszczenia PM2.5 oraz pompę ciepła.

GAC Aion UT (źródło: Jameel Motors)

Choć elektryczny mieszczuch potrzebuje bardziej zwinności baletnicy niż surowej mocy kulturysty, GAC nie uczynił z Aion UT anemika – otrzymał bowiem silnik o mocy 150 kW.

Uzupełnieniem systemu jest zestaw ogniw LFP o łącznej pojemności 60 kWh, co ma przełożyć się na zasięg do 430 kilometrów wg. standardu WLTP. Proces ładowania od 30 do 80% ma zajmować około 24 minuty. Co więcej, dzięki V2L samochód może służyć jako lokalne źródło prądu o mocy 3,3 kW.

Chińska technologia spotyka europejski klimat

GAC Aion UT będzie oferowany w sześciu kolorach nadwozia: Rococo White, Seine Silver, Emerald Green, Classic Crimson, Champs Beige i Twilight Lavender. W sierpniu 2026 roku do konfiguratora dołączy opcja podmiany kolorystyki dachu na kontrastową biel. Wnętrze wykonane ze skóry ekologicznej wysokiej jakości może przybrać trzy warianty kolorystyczne: Noir Black, Misty Lavender oraz French Cream.

Do wyboru są dwie wersje wyposażenia – Premium i Luxury kosztujące, kolejno, 129900 oraz 144900 złotych. Każdy egzemplarz objęty jest 8-letnią gwarancją producenta.

Jako ciekawostkę warto dodać że GAC Aion UT został zaprojektowany w europejskim centrum stylistycznym firmy w Mediolanie, a produkcją zajmą się austriackie zakłady Magna. Wiecie jeszcze, jakie auto nakreślono we Włoszech, a produkowano w krainie sznycla i strudla? Fiata 500, którego w latach 1957-1975 produkowano na licencji jako Puch 500 w fabryce Steyr-Daimler-Puch mieszczącej się w Graz. Kto by pomyślał, że ponad pół wieku później jego daleki wnuk, Fiat 600e, będzie autem na prąd rywalizującym z chińską maszyną.

Inne nowości, jakie będą rywalizować z Aion UT na polskim rynku to m.in. zaprezentowane w kwietniu 2026 roku koreański Hyundai Ioniq 3 oraz hiszpańska Cupra Raval, również pokazana w kwietniu 2026 roku.

Zobacz również

