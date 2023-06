Stories pojawią się na kolejnej platformie. Tym razem chodzi o popularny komunikator

Stories to dobrze znane wszystkim użytkownikom mediów społecznościowych krótkie, znikające po 24 godzinach posty. Funkcja już od kilku lat zaczęła sukcesywnie pojawiać się na coraz większej liczbie platform, w tym na komunikatorach. Teraz, kolejnym miejscem, gdzie zobaczymy Stories, jest Telegram.

Stories pojawią się nawet tutaj

Format krótkich, znikających po 24 godzinach postów zyskał sporą popularność przede wszystkich dzięki Instagramowi oraz Snapchatowi. Wśród użytkowników zyskał on jednak na tyle dużą popularność, że zaczęto go implementować na innych platformach. Pojawił się m.in. na Facebooku, a następnie na komunikatorach takich jak Messenger czy Signal. Do tego grona dołącza właśnie komunikator, który w ostatnim czasie zyskał sporą popularność. Mowa o aplikacji Telegram.

Telegram, który zyskał na popularności dzięki swojemu naciskowi na prywatność i bezpieczeństwo, nie jest pierwszym miejscem, które przychodzi na myśl, gdy myślimy o Stories. Jednak jak twierdzi założyciel Telegrama, Pavel Durov, więcej niż połowa wszystkich próśb o nowe funkcje, które otrzymują, dotyczy właśnie tego rozwiązania.

Na Telegramie będą one działać jednak nieco inaczej niż na innych platformach. Przede wszystkim, użytkownicy będą mogli precyzyjnie określić, kto może zobaczyć każdą z ich historii. Możliwe opcje to: wszyscy, tylko kontakty (z wyjątkami), kilka wybranych kontaktów lub lista bliskich przyjaciół.

Stories na Telegramie (źródło: Telegram, Du Rove’s Channel)

Jak będzie działać to na Telegramie?

Stories będą umieszczone w rozwijanej sekcji na górze listy czatów, co sprawi, że będą łatwo dostępne, nie zabierając przy tym cennego miejsca. Będzie również łatwo ukryć Stories opublikowane przez dowolny kontakt, przenosząc je na listę „Ukryte” w sekcji Kontaktów, zamiast na głównym ekranie. Dodatkowo, użytkownicy będą mogli korzystać z wielu narzędzi do edycji zdjęć i filmów, a także dodawać podpisy do swoich materiałów.

Ponadto ta funkcja zaoferuje możliwość obsługi przedniej i tylnej kamery smartfona jednocześnie. Okazuje się, że użytkownicy zyskają także możliwość ustawienia czasu w jakim ich posty będą dostępne na 6, 12, 24 lub 48 godzin. Stories także będą mogły zostać na stałe.

Jak dodaje twórca Telegrama, Stories już są w ostatniej fazie testów i funkcja zostanie dodana niedługo, a dokładnie na początku lipca. To zdecydowanie spora zmiana dla użytkowników, ponieważ do tej pory program spełniał jedynie rolę komunikatora, a zapowiedziane nowości przybliżają go do tego, by można było korzystać z niego również jako medium społecznościowego.