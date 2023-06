Artykuł sponsorowany

Intel stale rozwija swoje produkty i usługi – zdecydowanie nie można stwierdzić, że spoczywa na laurach. Nie inaczej jest tym razem, gdyż firma przygotowała dedykowane rozwiązanie dla laptopów. Czym są Intel Evo oraz Intel Unison i do kogo są kierowane?

Czym jest Intel Evo?

Na rynku znajdziemy masę laptopów, wśród których możemy przebierać, zależnie od przeznaczenia naszego wymarzonego sprzętu. Wśród nich są urządzenia oznaczone certyfikatem Intel Evo, które wskazują na laptopy premium, dostosowane do wymogów współczesnego świata.

Głównymi zaletami laptopów z certyfikatem Intel Evo jest wysoka wydajność, ponieważ otrzymują go modele wyposażone w układy 11. lub nowszej generacji. Do tego dochodzi szybkie ładowanie, długi czas pracy na baterii oraz szybki czas reakcji.

Na ten moment główni producenci, którzy są partnerami programu, to Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI. A przykładowym modelem jest Lenovo Yoga Slim 7 Pro, który widzicie na zdjęciach dołączonych do niniejszego tekstu.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Intel Unison w połączeniu z Intel Evo

Intel Unison to z kolei unikatowe rozwiązanie, które pozwala cieszyć się swobodą pracy w różnych systemach operacyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu bezproblemowo można połączyć komputer z Windowsem oraz smartfon – niezależnie od tego, czy działa na Androidzie, czy iOS, aby zapewnić mu uniwersalną obsługę i przepływ danych oraz informacji.

Jak deklaruje producent, jest to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie wygodę ekosystemu Apple, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z większej wygody i swobody, jakie oferuje Windows (lub chcą połączyć komputer z telefonem z systemem Android).

Intel Unison zapewnia intuicyjność oraz świetną synchronizację pomiędzy urządzeniami. Twórcy zapewniają, że jest to innowacyjne rozwiązanie, oparte o dobrze znany i lubiany system Windows. Uczciwie przyznając, dla osób pracujących na Windowsie i Androidzie, jest to zbawienie, ponieważ można zamienić przesyłanie danych poprzez chmurę Google na właśnie Intel Unison.

Podobnie sprawa wygląda, jeśli macie laptop z Windowsem, ale – zamiast smartfona z Androidem – iPhone’a. Wszyscy doskonale wiedzą, jak dobrze Apple rozwinęło synchronizację plików pomiędzy iPhonem a MacBookami, ale gdy w grę wchodzi laptop z Windowsem, to właśnie Unison uratuje sytuację.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Jak korzystać z Intel Unison?

Jeżeli posiadasz laptop oparty o układ 12. generacji, musisz ręcznie zainstalować Intel Unison – w przeciwieństwie do 13. generacji, w jej przypadku nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych kroków.

Jak zainstalować Intel Unison na laptopie 12. generacji?

Przejdź przez link do sklepu Microsoft. Zainstaluj Intel Unison. Uruchom program na swoim komputerze.

Następnie należy pobrać program na swój smartfon – z Google Play lub App Store, w zależności od posiadanego smartfona. W kolejnym kroku sczytujemy kod QR z ekranu laptopa i łączymy oba urządzenia ze sobą. Po chwili połączenie nastąpi automatycznie, a my będziemy mogli cieszyć się wszystkimi dobrodziejstwami tego rozwiązania.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Jakie funkcje oferuje Intel Unison?

Intel Unison oferuje wiele przydatnych i ciekawych funkcji, z których warto skorzystać. Jest to m.in. przenoszenie połączeń, szybkie przesyłanie i wyświetlanie zdjęć oraz innych dokumentów potrzebnych w codziennej pracy, a także współdzielenie plików.

Za pomocą dedykowanej aplikacji można transferować pliki, dzwonić oraz odbierać połączenia za pomocą komputera, przesyłać SMS-y, a także czytać na bieżąco powiadomienia ze smartfona.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Muszę przyznać, że wygląda to świetnie i na pewno jest ciekawą alternatywą dla ekosystemu Apple. Szczególnie, jeżeli z jakiegoś powodu nie leży nam iOS i jego różne odmiany. Na samym Windowsie znajdziemy także dedykowanie rozwiązania do przesyłania np. plików, jak chociażby wysyłanie ich przez Bluetooth w systemie Windows, ale zdecydowanie nie są to aż tak zaawansowane, wygodne oraz intuicyjne rozwiązania, jak wspomniany Intel Unison.

Materiał powstał na zlecenie Intel Polska