Apple „wyróżnił” Polskę i podniósł ceny dysku w chmurze

Mam nadzieję, że wśród czytelników mamy niewielki odsetek osób, które korzystają z usługi iCloud+. Nie mamy dla nich bowiem dobrych informacji.

Chmura Apple w wyższej cenie

Apple się z nami nie patyczkuje. W październiku ubiegłego roku firma podniosła ceny subskrypcji Apple One, a także Apple Music w Polsce. Zła passa trwa, bo oto ni z gruszki, ni z pietruszki na oficjalnej stronie Apple pojawił się nowy cennik za usługi chmurowe.

Przeglądarkowy interfejs iCloud+ (fot. Tabletowo.pl)

Miejmy to już za sobą – od dziś ceny za wszystkie trzy pakiety usługi iCloud+ w Polsce są wyższe. Nie ma żadnego powiększania pakietu gigabajtów, ani nowych funkcji w planie. Po prostu z Waszego konta zniknie więcej złotówek za tę samą ofertę.

Dlaczego możemy mówić w tym przypadku o tytułowym wyróżnieniu? Według serwisu iMagazine, Polska jest jedynym krajem obok RPA, któremu Apple zafundowały podwyższenie ceny za iCloud+. Chyba nie to do końca mieliśmy na myśli, kiedy chcieliśmy, aby gigant z Cupertino zwrócił na nas uwagę.

Ile teraz trzeba zapłacić za iCloud+?

Zgodnie z nowym cennikiem, podwyżka najmniej zaboli subskrybujących ofertę iCloud+ z 50 GB miejsca na dane. Tam cena została podniesiona z 3,99 na 4,99 złotych miesięcznie. Ci, którzy potrzebują do 200 GB w chmurze od dziś zamiast 11,99 złotych będą musieli zapłacić 14,99 złotych za miesiąc usługi. Jeżeli jednak opłacacie ofertę 2 TB, to spieszę Was poinformować że przy następnym rozliczeniu zaczniecie wydawać 49,99 złotych, a nie 39,99 złotych, jak dotychczas.

Wszystko wskazuje więc na to, że o jakichkolwiek obniżkach ceny na nadchodzące urządzenia Apple możemy w Polsce zapomnieć. Jest jeszcze szansa na to, że nowe iPhone’y 15 nie będą droższe na start od swoich poprzedników, ale nie byłbym tego taki pewien.