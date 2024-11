Nowa generacja asystenta głosowego Samsunga. Co potrafi?

Samsung wprowadził na rynek nową wersję asystenta głosowego Bixby, który – dzięki wykorzystaniu LLM – jest w stanie lepiej rozumieć kontekst i skomplikowane polecenia. W porównaniu do wcześniejszych wersji, nowy asystent ma wiele usprawnień, które mogą przyciągnąć uwagę użytkowników. Wielka szkoda, że nie tych w Europie.

Co potrafi nowy Bixby?

Nowa generacja Bixby jest obecnie dostępna w składanych smartfonach Samsung W25 i W25 Flip. Nie kojarzycie tych modeli? Nic dziwnego, ponieważ dostępne są one jedynie w Chinach. Nowa wersja asystenta oferuje użytkownikom lepsze rozumienie kontekstu i możliwość wykonywania złożonych poleceń.

Dzięki LLM (czyli dużym modelom językowym), asystent potrafi zinterpretować wieloetapowe komendy i skojarzyć je z aplikacjami na urządzeniu. Na przykład, jeśli użytkownik zapyta: „Jaka jest pogoda na zewnątrz? Co powinienem dziś założyć do pracy?”, Bixby odczyta prognozę z apki Samsung i bez problemu zasugeruje odpowiedni strój.

Nowy Bixby potrafi także analizować zawartość wyświetlaną na ekranie, co pozwala na bardziej intuicyjną interakcję. Przykładowo, podczas czatowania ze znajomymi, gdy padnie propozycja spotkania w konkretnym miejscu, użytkownik może po prostu powiedzieć „nawiguj tutaj”, a asystent zidentyfikuje adres i automatycznie otworzy odpowiednią trasę w aplikacji map. Tego rodzaju funkcje sprawiają, że staje się on bardziej wszechstronny i przystosowany do codziennych potrzeb użytkowników.

źródło: Sammobile

Czy Samsung może zagrozić Google?

Jedną z nowości jest także zdolność Bixby do tworzenia treści w aplikacjach biurowych. Asystent potrafi generować tekst w dokumentach czy przygotowywać prezentacje. Bixby umożliwia również automatyczne tłumaczenie stron internetowych i tworzenie napisów do filmów. Ponadto interfejs nowego asystenta Samsunga został przeprojektowany, aby umożliwić mu, jak informuje portal Sammobile „pełnoekranowe interakcje z użytkownikiem”, co nadaje komunikacji bardziej naturalny charakter.

Tak jak już wspomniałem, na razie nowa wersja Bixby jest dostępna tylko w Chinach, ale Samsung planuje rozszerzenie jej zasięgu wraz z przyszłymi aktualizacjami One UI 7.0, które mogą pojawić się na początku przyszłego roku. Jeśli Samsung wprowadzi te funkcje globalnie, rozwiązanie południowokoreańskiego giganta może stać się silnym rywalem dla asystenta Google, oczywiście pod warunkiem, że jest funkcje będą działać zgodnie z tym, co zapowiada producent.