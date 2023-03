Znamy wymagania Diablo IV. Są bardzo niskie!

Kilka tygodni temu Blizzard zapowiedział zamkniętą oraz otwartą betę zbliżającego się Diablo IV. Teraz poznaliśmy także wymagania dla PC. Jest dobrze!

Diablo IV z wymaganiami sprzętowymi

Blizzard nie chciał zwlekać dłużej i przygotował szczegółowe informacje odnośnie dwóch zbliżających się beta testów Diablo IV. Poznaliśmy wymagania sprzętowe kolejnej odsłony tej kultowej serii i dowiedzieliśmy się także, że dostaniemy specjalne nagrody za udział w otwartych testach.

Jak wyglądają wymagania sprzętowe dla Diablo IV?

Minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10 64-bitowy

Windows 10 64-bitowy Procesor: Intel Core i5-2500K lub AMD FX-8100

Intel Core i5-2500K lub AMD FX-8100 Pamięć: 8 GB RAM

8 GB RAM Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 660 lub AMD Radeon R9 280

NVIDIA GeForce GTX 660 lub AMD Radeon R9 280 DirectX: 12

12 Dysk twardy: 45 GB wolnego miejsca na dysku SSD

45 GB wolnego miejsca na dysku SSD Internet: szerokopasmowe łącze internetowe

Zalecane wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10 64-bitowy

Windows 10 64-bitowy Procesor: Intel Core i5-4670K lub AMD R3-1300X

Intel Core i5-4670K lub AMD R3-1300X Pamięć: 16 GB pamięci RAM

16 GB pamięci RAM Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 970 lub AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 970 lub AMD Radeon RX 470 DirectX: 12

12 Dysk twardy: 45 GB wolnego miejsca na dysku SSD

45 GB wolnego miejsca na dysku SSD Internet: szerokopasmowe łącze internetowe

Jak więc dobrze widać, wymagania są dość niskie, ponieważ mowa tutaj o przeszło 9-letnim procesorze oraz karcie graficznej z 2014 roku. Warto także podkreślić, że Blizzard pozwoli spróbować odpalić grę również na słabszym sprzęcie.

Klient Diablo IV podejmie próbę działania na komputerach o specyfikacjach poniżej minimalnej, w tym na dyskach twardych HDD, dwurdzeniowych procesorach i zintegrowanych kartach graficznych. Wrażenia z gry mogą jednak ulec w takich przypadkach znacznemu pogorszeniu. Informacja podana przez Blizzard

Nagrody za udział w otwartych testach

Blizzard co prawda nie pozwoli nam na przeniesienie postępów z zamkniętej oraz otwartej bety do finalnej wersji gry, ale za to otrzymamy kilka ciekawych prezentów od producentów za udział w testach:

Tytuł Pierwsza Ofiara: do zdobycia za dotarcie do Kiowosadu jedną postacią.

Tytuł Wczesny Odkrywca: do zdobycia za awansowanie na 20 poziom jedną postacią.

Przedmiot ozdobny Licha wataha: do zdobycia za awansowanie na 20 poziom jedną postacią.

Tak prezentuje się Licha wataha, czyli jedna z nagród za udział w open becie Diablo IV (źródło: Blizzard)

Niewątpliwie najciekawiej z tego zestawienia wygląda wspomniany przedmiot ozdobny Licha wataha. Na powyższym zdjęciu możemy zobaczyć, jak się prezentuje.

Więcej informacji o testach znajdziesz w tym miejscu. Planujecie ograć nadchodzącą betę Diablo IV?