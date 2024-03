Nowa Motorola na horyzoncie. Dawno takiej nie było

Producenci nie są konsekwentni, ale wynika to z konieczności dostosowania oferty do sytuacji na rynku i popytu na urządzenia konkretnego typu. Motorola nie jest wyjątkiem – też nie wprowadza do sprzedaży co roku kolejnej generacji wszystkich swoich smartfonów. Poprzednik nadchodzącej nowości zadebiutował dwa lata temu.

Nowa Motorola dostrzeżona w Konsoli Google Play

Konsola Google Play często zdradza rychłą rynkową premierę nowych smartfonów. Nie ogranicza się jednak tylko do tego, bo równocześnie ujawnia część specyfikacji nadchodzących nowości. Tak też jest w tym przypadku – dzięki niej wiemy, że Motorola Moto G64 5G wkrótce dołączy do oferty legendarnej marki.

Ostatnią Motką z tej serii była Moto G62 5G z 2022 roku. Motorola Moto G63 nie pojawiła się na rynku, podobnie jak Moto G61 – poprzedniczkami Moto G62 5G są Moto G60 i Moto G60s. Można było się jednak spodziewać się premiery Moto G64 5G, ponieważ idealnie wpisuje się ona w schemat wydawniczy w przypadku tej serii, czyli nowy model z parzystą cyfrą na końcu.

Trudno jednak uznać tę informację za ekscytującą, gdyż nowa Motka – przynajmniej na ten moment – nie zapowiada się szczególnie oryginalnie. Konsola Google Play podaje bowiem, że na pokładzie tego smartfona znalazł się procesor MediaTek Dimensity 7020 oraz od 8 do 12 GB RAM (w zależności od wersji).

Ponadto Motorola Moto G64 5G zaoferuje wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli i 400 ppi oraz preinstalowany system Android 13. To ostatnie można uznać za złą wiadomość, ponieważ nowe smartfony, prezentowane w pierwszej połowie 2024 roku, powinny mieć już Androida 14 na pokładzie.

6.8 Ocena

Szczególnie że Motorola nie słynie z długiego wsparcia, jeśli chodzi o aktualizacje Androida – w tym przypadku prawdopodobnie można spodziewać się tylko dwóch, zatem Moto G64 5G może skończyć z Androidem 15, podczas gdy mogłaby z Androidem 16, gdyby producent trochę się wysilił.

Kiedy zadebiutuje nowa Motorola Moto G64 5G?

Aktualnie nie mamy informacji na temat daty premiery tego modelu, ale z pewnością jej prezentacja jest kwestią najbliższych tygodni. Najpierw jednak Motorola wprowadzi na rynek nowości z serii edge 50.