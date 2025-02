Instagram właśnie otrzymał spory zastrzyk z nowymi funkcjami

Dużej aktualizacji doczekał się jeden z kluczowych modułów Instagrama. Otóż w DM-ach, czyli wiadomość bezpośrednich, pojawiło się kilka nowych funkcji.

Język przestaje być barierą

Oczywiście przy założeniu, że nowa funkcja będzie działać bez większych zarzutów. Otóż w czatach pojawiła się możliwość przetłumaczenia wiadomości otrzymanej w innym języku. Wystarczy przytrzymać palec na wiadomości, którą chcemy przetłumaczyć aż do wyświetlenia się menu kontekstowego. Teraz z dostępnych opcji pozostaje wybrać funkcję tłumacza.

Dodam, że ta nowość jest już u mnie dostępna w aplikacji Instagram na Androidzie. Przed skorzystaniem z tego rozwiązania należy wyrazić zgodę na udostępnianie tłumaczonych wiadomości firmie Meta, której częścią jest Instagram.

Nowe możliwości dzielenia się muzyką

Funkcje pozwalające na dodawanie muzyki do udostępnianych relacji czy postów cieszą się niemałym zainteresowaniem na Instagramie. Niewykluczone, że właśnie to zachęciło zespół rozwijający aplikację do wykonania kolejnego kroku.

Teraz bezpośrednio w czatach, bez ich opuszczenia, możemy podzielić się ulubionymi utworami. Działa to zarówno w przypadku rozmów prywatnych, jak i konserwacji grupowych. Wystarczy w oknie rozmowy kliknąć na ikonę naklejki i następnie wybrać nową opcję o nazwie Muzyka. Wysyłany jest 30-sekundowy podgląd utworu.

Zaplanuj wiadomość

Zawsze chciałeś/chciałaś złożyć życzenia urodzinowe o konkretnej godzinie? Teraz będzie to łatwiejsze w przypadku wiadomości prywatnych na Instagramie. Nie musimy czekać do wyznaczonej godziny, bo właśnie wdrażana jest funkcja planowania wiadomości.

W celu zaplanowania wiadomości tekstowej należy ją po prostu napisać, a następnie przytrzymać przycisk wyślij. Po chwili powinno wyskoczyć okno, w którym zaplanujemy wysłanie.

Instagram pozwala przypiąć konkretną wiadomość

Od zeszłego roku dostępna jest możliwość przypięcia wskazanych przez użytkownika konwersacji w oknie prowadzonych rozmów. Natomiast teraz Instagram wprowadza opcję przypominania konkretnych wiadomości w rozmowach prywatnych i czatach grupowych.

Wystarczy przytrzymać palec na wiadomości, którą chcemy przypiąć i następnie należy wybrać opcję Przypnij z menu kontekstowego. Możliwe jest przypięcie do trzech wiadomości na konwersację.

Nowe możliwości zapraszania znajomych do czatów grupowych

Ostatnią z nowości ogłoszonych przez Instagrama jest funkcja udostępniania spersonalizowanego kodu QR, który pozwala dołączyć do czatu grupowego. Osoba, która zeskanuje wygenerowany kod automatycznie dołączy do rozmowy, co jest wygodne zarówno dla zapraszającego, jak i dołączającego użytkownika.

Jeśli chodzi o funkcje, które mogą pojawić się w przyszłości, to wypada wspomnieć, że Instagram pracuje nad przyciskiem „Nie lubię”.