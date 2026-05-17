Nowość w ChatGPT budzi emocje. AI chce wglądu w konto bankowe

Nowa funkcja w ChatGPT zdecydowanie jest kontrowersyjna. Otóż wymaga dostępu do konta bankowego użytkownika.

ChatGPT pomoże zapanować nad wydatkami

Nowa funkcja w ChatGPT ma pomóc w zarządzaniu finansami. Co ciekawe, jej powstanie wydaje się być odpowiedzią na potrzeby użytkowników – według OpenAI ponad 200 mln osób korzysta z ChatGPT w każdym miesiącu, aby zaplanować budżet i zadawać pytania dotyczące inwestycji, przyszłych planów finansowych i nie tylko.

Natomiast nowość zapewnia dostęp do specjalnie przygotowanego pulpitu, który pozwala śledzić saldo, wydatki oraz zadawać pytania związane z finansami. To wszystko z bieżącym dostępem do faktycznych danych konkretnego użytkownika. Oczywiście, aby było to możliwe, funkcja wymaga zapewnienia jej dostępu do konta bankowego.

Użytkownik, po nadaniu wymaganego dostępu do swojego konta finansowego, może chociażby poznać przybliżony koszt planów finansowych, takich jak budowa domu. ChatGPT umożliwia również analizę wydatków na podróże, planowanie różnych scenariuszy związanych z przykładowo podjęciem konkretnej pracy, poznanie ryzyka inwestycyjnego czy nawet śledzenie i recenzje wydatków na subskrypcje. Można też podzielić się informacjami na temat kredytu hipotetycznego czy celu oszczędnościowego.

źródło: OpenAI

Warto jeszcze wiedzieć, że integracja jest możliwa dzięki partnerstwu podpisanemu z Plaid. Oznacza to również, że ChatGPT może odczytywać saldo, wykonane transakcje oraz sprawdzać inwestycje i zobowiązania wyłącznie za pośrednictwem Plaid. Chatbot AI – jak twierdzi Open AI – nie widzi pełnych numerów kont ani nie może wprowadzać zmian na kontach.

Funkcja korzysta z modelu GPT‑5.5 Thinking⁠. Wybór nie jest przypadkowy, bowiem GPT‑5.5 Thinking ma przewyższać wcześniejsze modele w przypadku złożonych zadań związanych z finansami osobistymi. Pozostaje więc mieć nadzieję, że udzielone odpowiedzi są faktycznie dobre i nikt nie skończy z pustym kontem po wprowadzeniu w życie porad udzielonych przez sztuczną inteligencję.

Na początek wersja zapoznawcza

OpenAI w opublikowanym komunikacie informuje, że funkcję w wersji zapoznawczej mogą sprawdzić mieszkańcy USA, którzy opłacają plan Pro. Oczywiście z czasem rozwiązanie powinno być szerzej dostępne i niewykluczone, że zawita też do Europy.