Ledwo skończyła się przedsprzedaż, a sklepy już odpalają promocje na Samsungi z serii Galaxy S24!

Trzeba to sobie szczerze powiedzieć: w tym roku ceny flagowych smartfonów Samsunga w przedsprzedaży, w połączeniu z dodatkami, które oferowano „na start”, były bardzo dobre. Wchodzimy jednak w okres regularnej sprzedaży. Jak wyglądają ceny?

Przedsprzedaż Galaxy S24, na którą było wielu chętnych

Samsung w tym roku zaoferował naprawdę dobre warunki dla tych, którzy postanowili wymienić swój smartfon na nowszy model. Kumulacja wzajemnie uzupełniających się promocji, gratisów i kodów rabatowych mogła sprawić, że zakup flagowego urządzenia był bardzo kuszący.

Rodzina smartfonów Galaxy S24 (fot. Tabletowo)

Nie wszyscy mieli takie szczęście, by skorzystać z tych benefitów. Na przykład Grzegorz miał bardzo pod górkę, gdyż chciał uzyskać rabat na wybrany model Galaxy S24, ale się to nie udało. Ostatecznie zamiast kupić Samsunga… ech, szkoda gadać.

Ci, którzy zamówili sprzęt w oficjalnym sklepie producenta też nie mogą liczyć na zbyt szybką dostawę. Jak podaje komunikat:

Nowe zamówienia smartfonów serii Galaxy S24 będą wysyłane między 08-12.02.2024r. Jednocześnie informujemy, że zamówienia złożone w okresie przedsprzedaży wysyłane będą w pierwszej kolejności- wg. kolejności ich opłacania.

Aktualnie na samsung.com wszystkie wersje nowych urządzeń są wyprzedane. Dlatego by teraz kupić Galaxy S24, trzeba udać się do sklepów z elektroniką lub operatorów sieci komórkowych.

Promocje po-przedsprzedażowe

Ceny nowych smartfonów Samsung Galaxy S24 osiągnęły ustalony przez producenta poziom. Oficjalnie, są to:

Samsung Galaxy S24 8/128: 4099 złotych,

Samsung Galaxy S24 8/256: 4399 złotych,

Samsung Galaxy S24 Plus 12/256: 5199 złotych,

Samsung Galaxy S24 Plus 12/512: 5799 złotych,

Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256: 6599 złotych,

Samsung Galaxy S24 Ultra 12/512: 7199 złotych,

Samsung Galaxy S24 Ultra 12/1 TB: 8249 złotych.

Jednak poszczególne sklepy oferują swego rodzaju ulgi. I tak na przykład, sklep x-kom umożliwia zakupienie smartfonów z serii Galaxy S24 w 20 ratach, z czego pierwszej nie będziemy musieli opłacać. Bardzo podobne akcje prowadzą EURO RTV AGD oraz MediaExpert. W tej sytuacji można zaoszczędzić po 200-300 złotych względem regularnej ceny, w zależności od wybranego modelu.

Na tle elektromarketów wybija się Plus. Sieć uruchomiła promocję, w której biorąc wybrane wersje smartfonów Samsung Galaxy S24 na 12 rat, możemy zaoszczędzić nawet 800 złotych względem bazowej ceny. Wygląda to tak, że wybierając smartfon:

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12/256 GB można zaoszczędzić 800 złotych. Całkowity koszt zakupu wynosi 5798,96 złotych – 599 złotych na start oraz 12 rat po 433,33 złotych/mies.;

Całkowity koszt zakupu wynosi 5798,96 złotych – 599 złotych na start oraz 12 rat po 433,33 złotych/mies.; Samsung Galaxy S24 5G 8/128 GB można zaoszczędzić 600 złotych . Całkowity koszt zakupu wynosi 3498,88 złotych – 349 złotych na start oraz 12 rat po 262,49 złotych/mies.;

. Całkowity koszt zakupu wynosi 3498,88 złotych – 349 złotych na start oraz 12 rat po 262,49 złotych/mies.; Samsung Galaxy S24+ 5G 12/256 GB można zaoszczędzić 600 złotych . Całkowity koszt zakupu wynosi 4598,96 złotych – 449 złotych na start oraz 12 rat po 345,83 złotych/mies.;

. Całkowity koszt zakupu wynosi 4598,96 złotych – 449 złotych na start oraz 12 rat po 345,83 złotych/mies.; Samsung Galaxy S24 5G 8/256 GB można zaoszczędzić 300 złotych . Całkowity koszt zakupu wynosi 3798,84 złotych – 399 złotych na start oraz 12 rat po 283,32 złotych/mies.;

. Całkowity koszt zakupu wynosi 3798,84 złotych – 399 złotych na start oraz 12 rat po 283,32 złotych/mies.; Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 8/512 GB można zaoszczędzić 199 złotych. Całkowity koszt zakupu wynosi 6399,04 złotych – 649 złotych na start oraz 12 rat po 479,17 złotych/mies.

Może nie są to tak dobre warunki jak podczas przedsprzedaży, ale w porównaniu do tego, co proponują sklepy, jest znacznie lepiej. Przy okazji Plus oferuje udział w promocji dwóch abonamentów w cenie jednego za 69 złotych. Więcej info na stronie operatora.