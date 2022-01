„Zarobiła” milion na portalach aukcyjnych. Oszukała tysiące ludzi

Niektórzy nie kwapią się, żeby pójść do pracy i uczciwie zarobić pieniądze na swoje potrzeby i zachcianki. Ta młoda kobieta postanowiła wzbogacić się, oszukując tysiące ludzi na portalach aukcyjnych. W sumie mogła wyłudzić od swoich ofiar nawet milion złotych!

Wielkie oszustwo: 30-latka wyłudziła milion złotych na portalach aukcyjnych

Policjanci z wydziału do walki z cyberprzestępczością, z komendy wojewódzkiej w Łodzi, zatrzymali 30-letnią kobietę, którą podejrzewa się o oszustwa internetowe, głównie przy sprzedaży za pośrednictwem portali aukcyjnych.

Kobieta oferowała różne przedmioty, przede wszystkim telefony i konsole do gier, których fizycznie nie posiadała – po otrzymaniu pieniędzy od swojej ofiary, generowała etykiety przewozowe i wysyłała wypełnione ścinkami papieru koperty, a nie kupiony przez klienta towar.

Materiał, który zebrali łódzcy policjanci, wskazuje, że 30-letnia mieszkanka Łodzi w okresie od maja 2020 do stycznia 2022 roku zakładała fałszywe sklepy internetowe i wyłudziła od tysięcy osób z całej Polski kwotę rzędu nawet jednego miliona złotych.

fot. Pixabay

Dzięki temu, że kobieta wysyłała koperty ze ścinkami papieru, po odebraniu przesyłki w systemie pojawiała się informacja, że zamówienie zostało dostarczone i dzięki temu na jej konto były przekazywane pieniądze wpłacone przez oszukanych klientów.

Oczywiście kobieta nie posługiwała się własnym kontem, ponieważ wówczas z łatwością dałoby się ją namierzyć i przestępczy proceder zakończyłby się bardzo szybko – a dla przypomnienia, trwał on blisko dwa lata!

30-latka oferowała możliwość udzielenia pożyczek, a zainteresowanym polecała założenie rachunków bankowych i przesłanie danych niezbędnych do korzystania z nich. Kobieta wykorzystała do swojego przestępczego procederu ponad 100 kont, które udało jej się pozyskać w ten sposób.

Policja informuje, że zatrzymała oszustkę 10 stycznia 2022 roku, przeszukała jej miejsce pobytu oraz kilka leasingowanych przez nią aut. Ponadto policjanci zabezpieczyli nośniki elektroniczne, gotówkę i zapiski związane z działalnością przestępczą. Udało się także ustalić kilka wykorzystywanych do oszustw kont bankowych i wystąpiono o blokadę znajdujących się na nich środków – zostaną zabezpieczone na poczet grożącej kary.

Kobieta usłyszała już pierwsze zarzuty, ale wciąż trwa ustalanie i docieranie do wszystkich ofiar. Sprawa nadal jest rozwojowa. 30-latce grozi nawet 8 lat pozbawienia wolności za jej oszustwo.

W związku z tą sprawą Policja apeluje, aby robić zakupy tylko u sprawdzonych oraz zweryfikowanych sprzedawców i korzystać z pośredników płatności, a nie wpłacać pieniądze bezpośrednio na konto sprzedającego. Wskazana jest też ostrożność i rozwaga w przypadku zainteresowania wyjątkowo kuszącymi ofertami, gdzie cena jest znacznie niższa niż u innych sprzedawców.

Ponadto nigdy nie wolno podawać nieznanym osobom swoich pełnych danych osobowych, haseł do kont (w tym do poczty e-mail), numerów rachunków i kart płatniczych ani danych do logowania do bankowości internetowej.