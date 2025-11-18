Nie lubisz przepłacać? Nowa funkcja w Google pomoże Ci zaoszczędzić

Niektóre rzeczy i usługi można mieć za darmo, ale nie wszystkie. W wielu przypadkach da się jednak zaoszczędzić – mniej lub więcej. Google chce to ułatwić.

Google pomoże zaoszczędzić pieniądze. Pokaże, że podróżowanie może być tańsze

Od teraz użytkownicy wyszukiwarki Google będą mogli skorzystać z funkcji Canvas w Trybie AI, który został udostępniony w Polsce w październiku 2025 roku. Dzięki niej można stworzyć spersonalizowany plan podróży – wystarczy, że internauta napisze na przykład, jakim rodzajem wyjazdu jest zainteresowany i jakich rekomendacji szuka, a następnie kliknie opcję Create Canvas.

Po chwili Tryb AI wyświetli wyniki wyszukiwania dotyczące lotów i hoteli oraz dane z Map Google, takie jak zdjęcia i recenzje, a także istotne informacje z witryn w całej sieci. Użytkownik otrzyma też sugestie odpowiadające jego kryteriom – na przykład porównania hoteli na podstawie cen i udogodnień lub pomysły na restauracje i atrakcje zoptymalizowane pod kątem czasu podróży z miejsca pobytu.

Użytkownik może dostosowywać wyświetlony plan podróży, wpisując – na przykład – bardziej konkretne wymagania w polu Ask anything. Może również przerwać wyszukiwanie i wrócić później do opracowywanego planu – znajdzie się on w historii Trybu AI. Na tę chwilę planowanie podróży z Canvas jest jednak dostępne wyłącznie na komputerach stacjonarnych w Stanach Zjednoczonych dla tych, którzy wybrali udział w eksperymencie trybu AI w Labs.

Znacznie szerzej dostępna jest natomiast funkcja Loty – okazje (w Polsce pod tym adresem), która wykorzystuje sztuczną inteligencję do wyszukiwania „najlepszych ofert”. Także w tym przypadku należy wpisać, czego się oczekuje – na przykład 4-dniowego city breaku w konkretnym mieście albo tygodniowego pobytu wiosną w kraju, gdzie zawsze świeci słońce, ale nie jest upalnie.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Cały wyjazd będzie można zaplanować i zorganizować w Google

Google planuje umożliwić w przyszłości kupowanie biletów i rezerwowanie pobytów w hotelach bezpośrednio w Trybie AI. W tym celu Amerykanie nawiązali współpracę z różnymi partnerami – Booking.com, Choice Hotels International, Expedia, IHG Hotels & Resorts, Marriott International i Wyndham Hotels & Resorts.

Pozwoli to zorganizować całą podróż w jednym miejscu bez konieczności przechodzenia na inne strony. Jednocześnie Google zapewnia, że użytkownicy znajdą najlepsze oferty, więc zaoszczędzą nie tylko czas, ale też pieniądze.