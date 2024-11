Nowa funkcja TikToka ułatwi życie użytkownikom Spotify i Apple Music

TikTok wreszcie obsłuży od dawna wyczekiwaną funkcję. Użytkownicy Spotify i Apple Music będą mogli łatwiej udostępniać ulubione utwory, playlisty, podcasty i inne treści bezpośrednio z platform streamingowych.

TikTok ułatwi udostępnianie muzyki

Korzystanie z serwisów do streamowania muzyki, takich jak Spotify czy Apple Music, jest proste, szybkie, wygodne i dzięki temu też użytkownicy je wybierają. Słuchanie ulubionych utworów to jednak nie jedyna zaleta takich platform. Większość serwisów pozwala nam dzielić się najfajniejszymi kompozycjami ze znajomymi – m.in. za pomocą szybkiego udostępniania treści w mediach społecznościowych.

Dotychczas jednak TikTok był nieco zepchnięty z listy usług, w których możemy skorzystać z tej wygodnej funkcji. Konieczne było skopiowanie i ręczne przesłanie linku do kolejnego utworu w wiadomości lub opublikowanie go w sekcji komentarzy, gdzie odnośnik nie był „klikalny”. ByteDance wreszcie ułatwi ten proces.

Wreszcie powstała wyczekiwana funkcja Spotify i Apple Music

Właściciele TikToka opublikowali komunikat o funkcji „Udostępnij na TikToku”. Opcja ma ułatwić dzielenie się wideo z platform Apple Music oraz Spotify. Użytkownik będzie mógł udostępniać treści na dwa sposoby.

Utworami, albumami, podcastami, a nawet całymi playlistami będzie mógł podzielić się na Stronie dla Ciebie (FYP) oraz w Stories za pośrednictwem funkcji Green Screen lub Photo Mode. Druga metoda ma pozwolić na przesłanie wybranych treści poprzez wiadomość prywatną w TikToku. Link ma być „klikalny”, a odbiorca po kliknięciu w otrzymaną wiadomość zostanie przeniesiony bezpośrednio do konkretnej treści na platformie streamingowej Spotify lub Apple Music.

Spotify Apple Music Funkcja „Udostępnij na TikToku” (źródło: TikTok)

Co ważne, treści, które zostaną przesłane przez użytkownika, będą zawierały link do oryginalnego źródła w serwisie. To spowoduje nie tylko większą liczbę odsłon danego utworu, ale także możliwość szybkiego dodania konkretnej piosenki do listy odtwarzania. Według Neowin, użytkownik udostępniający utwór może wybrać, czy dany materiał zostanie udostępniony jako zdjęcie, wideo, czy post w Story.

Jak zaznaczono w komunikacie – wyczekiwana przez wielu użytkowników funkcja „Udostępnij na TikToku” jest już dostępna. Nowa opcja ma stopniowo docierać do kolejnych użytkowników.