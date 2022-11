Nowa funkcja Google to reakcja na kryzys energetyczny w Europie

Google nie tylko zarabia na użytkownikach ogromne pieniądze, ale też dostarcza im przydatne na co dzień narzędzia, w tym stworzone na potrzebę chwili. Gigant z Mountain View wdrożył kolejną nowość w swojej wyszukiwarce, bardzo potrzebną w dobie kryzysu energetycznego w Europie, który spowodowała agresja Rosji na Ukrainę.

Reklama

Kryzys energetyczny w Europie coraz mocniej daje się we znaki mieszkańcom Starego Kontynentu

Ukraina, przy wsparciu wielu krajów z całego świata, bohatersko walczy o swoją wolność i niepodległość. Skutki rosyjskiej agresji odczuwają jednak nie tylko Ukraińcy, ale też mieszkańcy Europy, która do tej pory była w ogromnym stopniu zależna od dostaw surowców z Rosji, w tym węgla i gazu. Przez lata zaniedbań, Europa nie jest gotowa na całkowitą niezależność, co Rosjanie skrzętnie wykorzystują. Obywatele Starego Kontynentu liczą, że zima będzie w tym roku wyjątkowo łagodna, ale nawet teraz, gdy wciąż jest ciepło, widać kryzys energetyczny w Europie.

Google doskonale zdaje sobie sprawę z sytuacji, w jakiej znaleźli się mieszkańcy Starego Kontynentu. Widać to po sposobie korzystania z wyszukiwarki. Rok temu w Wielkiej Brytanii tylko jedno na dziesięć wyszukiwań na temat cen energii było pytaniem dlaczego, jak lub kiedy. Dziś to już jedno na cztery. Z kolei w Niemczech na popularności zyskują pytania, takie jak na przykład jak oszczędzać gaz ziemny i koszty ogrzewania, a w Belgii liczba wyszukiwań hasła jak oszczędzać na gazie wzrosła rok do roku aż o 5000%!

Nowa, bardzo potrzebna funkcja w wyszukiwarce Google

Google nie przechodzi obojętnie obok najnowszych trendów wyszukiwania, szczególnie że nie jest to kwestia, którą można zbagatelizować. Aby pomóc znaleźć użytkownikom potrzebne informacje, gigant z Mountain View wdrożył nowe rozwiązanie, dzięki któremu dostaną pakiet wiarygodnych i przydatnych w tym trudnym dla mieszkańców Europy czasie. To niezwykle ważne, ponieważ rosyjskie trolle nieustannie wykorzystują tę sytuację, aby siać dezinformację i panikę – a nietrudno ją wywołać, gdy wiele osób boi się, że może zamarznąć w zimę.

Google ogłosiło wdrożenie w 29 krajach i 22 językach w Europie nowej funkcji, aby umożliwić mieszkańcom Starego Kontynentu znalezienie odpowiednich i przydatnych informacji, które pomogą im poradzić sobie z kryzysem i oszczędzać energię.

Teraz osoby, szukające informacji na temat sytuacji energetycznej w Europie, zobaczą funkcje z pomocnymi i wiarygodnymi informacjami. Kiedy mieszkaniec Starego Kontynentu wpisze w wyszukiwarce takie hasła, jak kryzys energetyczny w Europie lub cena energii, zobaczy artykuły z wiadomościami i informacje z lokalnych źródeł, w tym na temat ewentualnej pomocy finansowej, którą można uzyskać. Ponadto wyświetlone zostaną zalecane przez Międzynarodową Agencję Energetyczną działania, dzięki którym można zaoszczędzić energię.

źródło: Google

Przy okazji warto przypomnieć, że to nie jedyne, nowe rozwiązania, wdrożone przez Google jako reakcja na bezprecedensowe wydarzenia. Gigant z Mountain View w niedawnej przeszłości dodał m.in. do Map Google specjalną warstwę, dotyczącą pandemii COVID-19, która niedawno została usunięta, ponieważ sytuacja nie jest już tak dramatyczna jak wcześniej.