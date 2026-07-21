Nowość w Allegro Smart!. Zyskasz Ty i Twoi znajomi

Allegro uruchamia nowy program w ramach Smart!. Mechanizm usługi jest bardzo prosty, a skorzysta na nim zarówno Smartowicz, jak i jego znajomi.

Nowy program startuje w Allegro Smart! – zyskasz Ty i Twoi znajomi

Wygląda na to, że Allegro znalazło nowy sposób na to, aby zachęcić kolejne osoby do wykupienia usługi Smart!. W ramach wdrażanego programu Smartowicze będą mogli zapraszać znajomych do wykupienia subskrypcji. Co ważne, zyskać mają obie strony.

Mechanizm działania ma być bardzo prosty – subskrybent Allegro Smart! poleca usługę wybranej osobie. Jeśli ta zdecyduje się na opłacenie subskrypcji, zarówno zapraszający, jak i nowy Smartowicz otrzymają Smart! Monety – ich liczba zależna jest od rodzaju pakietu, na jaki zdecydowała się osoba zaproszona:

za aktywację rocznej subskrypcji obie strony otrzymają po 20 Smart! Monet,

za aktywację miesięcznej subskrypcji obie strony otrzymają po 8 Smart! Monet.

Nagrody przyznawane są po 10 dniach od aktywacji usługi Smart! przez zaproszonego użytkownika, o ile zostaną spełnione warunki programu. Warto podkreślić, że subskrypcję mogą polecać zarówno użytkownicy płatnego pakietu rocznego, jak i miesięcznego. Natomiast zapraszać można użytkowników, którzy nie mają aktywnej subskrypcji Smart! oraz osoby obecnie korzystające z darmowego okresu próbnego.

Wśród warunków dla polecających Allegro wymienia też konieczność zrobienia minimum jednego zakupu z wykorzystaniem Smart! bez zwrotu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Program poleceń w Allegro Smart! (źródło: Allegro)

Ile kosztuje Allegro Smart!, jakie daje korzyści i jak zdobywać Smart! Monety?

Obecnie subskrypcja Allegro Smart! kosztuje 59,90 złotych i obejmuje nielimitowane bezpłatne dostawy i zwroty (w przypadku ofert z oznaczeniem Smart!). Przypomnę, że od marca 2026 roku próg darmowej dostawy w Allegro Smart! wynosi 49,90 złotych dla wszystkich metod dostawy.

Ponadto Smart! oferuje program ochrony kupujących, dostęp do specjalnych ofert i promocji czy możliwość zbierania Smart! Monet. Zgromadzone Smart! Monety można wymieniać na kupony rabatowe, a równowartość jednej monety wynosi 1 złoty. Wirtualne monety można nie tylko zdobywać za polecenia, ale też przez:

robienie zakupów produktów oznaczonych znakiem Smart! Monety,

udział w wyzwaniach promocyjnych,

korzystanie z promocji monetowych przygotowanych przez Allegro i jego partnerów.

Warto przy okazji wspomnieć, że obecnie z subskrypcji Allegro Smart! korzysta 9 milionów użytkowników z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Według firmy wdrażany program poleceń to naturalny kolejny krok w rozwoju usługi.