Zakupy w Carrefour zrobisz teraz za pomocą aplikacji Wolt

Carrefour ogłosił rozpoczęcie współpracy z firmą Wolt, która dostarcza jedzenie oraz zakupy. Póki co jest to program pilotażowy, który objął tylko niektóre markety, ale już niedługo mają do nich dołączyć sklepy w całym kraju. Zakupy zamówisz więc z kanapy, a kurier dostarczy Ci je pod drzwi.

Nowa współpraca Carrefour

Oczywiście dostawy zakupów do domu nie są niczym nowym. Od jakiegoś czasu oferują to przecież Glovo i Biedronka. Carrefour w 2023 roku mocno skupił swoją uwagę właśnie na kanale e-commerce. Dostępny jest nie tylko sklep internetowy. Sieć marketów nawiązała również współpracę z zewnętrznymi partnerami, takimi jak Wolt. Dzięki temu zakupy będzie można zamówić bezpośrednio z apki dostawcy.

Partnerstwo z Wolt otwiera przed nami kolejną ścieżkę zwiększania zasięgu naszej sprzedaży internetowej oraz nowe możliwości w zakresie szybkich dostaw i dotarcia z naszą ofertą do nowych klientów. Jest to strategiczna odpowiedź na zmieniające się oczekiwania Polaków, którzy poszukują w internecie nie tylko atrakcyjnych cen i wysokiej jakości produktów, ale również szybkości i wygody dokonywanych zakupów. Jestem przekonany, że dzięki tej współpracy nie tylko zyskamy wielu stałych klientów, ale przyczynimy się do dalszej popularyzacji zakupów przez internet w naszym kraju. Marek Garus, Dyrektor e-commerce w Carrefour Polska

Z tych sklepów zakupy dostarczy Ci Wolt

Tak jak już wspomniałem, póki co możliwość zamawiania jest ograniczona. Wynika to z fazy pilotażowej współpracy Carrefour z Wolt, która rozpoczęła się w Warszawie, obejmując dwie lokalizacje marketów, przy ul. Powsińskiej i Targowej. W ofercie dostępnych jest 10000 produktów.

Firma podkreśla, że jest to strategiczne działanie, mające na celu dokładne zbadanie i usprawnienie procesów dostaw. Jak czytamy w komunikacie, w „niedalekiej przyszłości” marka podejmie działania zmierzające do poszerzenia oferty do 20000 produktów i objęcia nią 53 sklepów Carrefour na terenie całej Polski, znajdujących się obecnie w obszarze działania Wolt. Ponadto wkrótce dostępna ma być możliwość zamówienia zakupów i zaplanowania ich dostawy na dogodny dla klienta termin.