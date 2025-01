Bon na laptop dla kolejnych osób. Kto dostanie?

Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Ministerstwem Edukacji ogłosiło zmiany w programie „Laptop dla nauczyciela”. Teraz o bon na laptop mogą ubiegać się również osoby uczące najmłodszych i najstarszych uczniów. W jaki sposób składać wnioski?

Bony na laptopy dostępne dla większego grona nauczycieli

„Laptop dla nauczyciela” to rządowy program wsparcia dla uczących. Dotychczas jednak o bon mogła ubiegać się ograniczona grupa nauczycieli, a konkretnie osoby uczące w klasach 4-8. Teraz sytuacja wreszcie się zmienia. Minister Edukacji Barbara Nowacka ogłosiła, że udało się wynegocjować dodatkowe środki z KPO, dzięki czemu grono rozszerza się o nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego oraz ponadpodstawowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z 22 stycznia 2025 roku, które zmienia ustawę z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli (Dz. U. z 2024 r. poz. 1771), program obejmie teraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych prowadzących zajęcia w:

klasach I–III publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz zajęcia z uczniami klas I–III;

publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych;

publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.

Na liście znaleźli się także pracownicy pedagogiczni (inni niż nauczyciele i wychowawcy) szkół podstawowych (I etap edukacyjny) i ponadpodstawowych (III etap edukacyjny) oraz w odpowiadających im publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne.

W jaki sposób ubiegać się o bon na laptop w ramach rządowego programu?

Wniosek o bon na laptop w wysokości 2500 złotych dla nauczyciela trzeba złożyć do 26 lutego 2025 roku. Dokument należy przesłać do dyrekcji szkoły wraz z uzupełnioną tabelą w załączniku, gdzie nauczyciel wpisuje dane, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail i numeru telefonu komórkowego. Przykładowy wniosek wraz z arkuszem do uzupełnienia został udostępniony na stronie gov.pl.

Nauczyciel ubiegający się o bon musi również złożyć oświadczenie do organu prowadzącego szkołę o tym, iż wcześniej nie otrzymał laptopa, laptopa przeglądarkowego i świadczenia na finansowanie zakupów w ramach programów finansowanych ze środków publicznych.

Dyrektorzy są zobowiązani do przekazania skompletowanej tabeli z danymi nauczycieli do organu prowadzącego program. Z kolei organ ten przesyła osobny wniosek dla każdej szkoły za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do 28 marca 2025 roku.

Otrzymany bon na laptop można zrealizować w wybranych sklepach. Z listą można się zapoznać na stronie laptopdlanauczyciela.pl.