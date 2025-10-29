Nothing Phone (3a) Lite oficjalnie. Już możesz go kupić

Zgodnie z zapowiedziami firma Nothing zaprezentowała dziś oficjalnie smartfon Nothing Phone (3a) Lite. Najnowszy model w ofercie jest już dostępny w sprzedaży.

Nothing Phone (3a) Lite to przyzwoicie wyposażony smartfon (specyfikacja)

Smartfon Nothing Phone (3a) Lite napędza procesor MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G o częstotliwości taktowania 2,5 GHz, który produkowany jest przez TSMC z wykorzystaniem 4-nm procesu technologicznego. Towarzyszy mu 8 GB RAM, podczas gdy pamięć wbudowana ma pojemność 128 lub 256 GB, w zależności od wersji. Co ważne: można ją rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności nawet 2 TB.

Przód urządzenia zajmuje w większości wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,77 cala i rozdzielczości 2392×1084 pikseli, co przekłada się na 387 ppi. Ekran obsługuje 10-bitową głębię koloru i 1,07 mld kolorów oraz osiąga jasność do nawet 3000 nitów (szczytowa; typowa to maksymalnie 800 nitów, a na zewnątrz 1300 nitów).

Nothing Phone (3a) Lite (źródło: Nothing)

Ponadto wyświetlacz, pokryty szkłem Panda Glass, oferuje funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz, która jest dostosowywana adaptacyjnie, a także śledzenie dotyku z prędkością do 1000 Hz. Producent zaimplementował też ściemnianie PWM 2160 Hz i ekranowy czytnik linii papilarnych (optyczny).

Zaplecze fotograficzne tworzą zaś cztery aparaty. Na przodzie jest jeden – 16 Mpix z sensorem o wielkości 1/3″, przysłoną f/2.45 i ekwiwalentem ogniskowej 24 mm. Na tyle umieszczono natomiast trzy:

główny 50 Mpix (1/1,57″) z f/1.88, ekwiwalentem ogniskowej 24 mm i elektroniczną stabilizacją obrazu,

8 Mpix (1/4″) z f/2.2, ekwiwalentem ogniskowej 15 mm i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 119,5°

oraz 2 Mpix z f/2.4 do zdjęć makro.

Nothing Phone (3a) Lite (źródło: Nothing)

Smartfon Nothing Phone (3a) Lite oferuje również Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 (2,4 i 5 GHz), NFC, dual SIM (bez eSIM w Polsce), silnik liniowy osi X oraz Glyph Lite w postaci pojedynczej diody w prawym dolnym rogu na tyle, którego styl działania można spersonalizować.

Urządzenie debiutuje z systemem Android 15 z interfejsem Nothing OS 3.5. Producent deklaruje 3 aktualizacje Androida i udostępnianie poprawek zabezpieczeń przez 6 lat. Energię do działania zapewni mu zaś akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 33 W (w zestawie nie ma żadnej ładowarki). Dostępna jest też funkcja ładowania zwrotnego z mocą 5 W.

Smartfon Nothing Phone (3a) Lite ma wymiary 164x78x8,3 mm i waży 199 gramów. Jego obudowa z aluminiową ramą jest odporna na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP54 (podczas testów przetrwał 20-minutowe zanurzenie w wodzie na głębokości 25 cm).

Ile kosztuje smartfon Nothing Phone (3a) Lite? Cena w Polsce jest atrakcyjna

Najnowszy model w ofercie marki jest już dostępny w sklepie internetowym producenta, gdzie konfiguracja 8/128 GB kosztuje 1099 złotych, a wariant 8/256 GB – 1199 złotych. Do wyboru jest czarna i biała wersja kolorystyczna.