Zapomnij o sprzątaniu na 3 miesiące – nowy robot Ezviz z Biedronki ogarnie podłogi za Ciebie

Jeden z najnowszych robotów odkurzających i mopujących podłogi marki Ezviz trafia do sprzedaży w internetowym sklepie Biedronka Home i jest dostępny w promocyjnej cenie. Maszyna samodzielnie opróżnia swój zbiornik na kurz, a Ty możesz zapomnieć o sprzątaniu nawet na 3 miesiące.

Odpuść sprzątanie nawet na 90 dni

Robot sprzątający to jedno z moich ulubionych urządzeń inteligentnego domu. Wygodne odkurzanie i mycie podłóg to podstawa codziennego utrzymania czystości praktycznie bez wysiłku. Wystarczy smartfon, aplikacja i kilka kliknięć, aby nasza maszyna wyruszyła w trasę po mieszkaniu. A skoro sprzątanie robi się samo, Ty możesz spokojnie pójść na spacer, ugotować obiad, poczytać książkę czy zrobić zakupy.

Jedną z marek, która w swojej ofercie proponuje roboty sprzątające jest Ezviz. Wśród niedawno wprowadzonych sprzętów pojawił się model RE4 Plus. Maszyna automatycznie odkurza oraz mopuje podłogi, a dzięki zaawansowanej stacji dokującej, wyposażonej w worek na kurz o pojemności 4 litrów, użytkownik nie musi angażować się w sprzątanie nawet przez 3 miesiące.

Ezviz RE4 Plus sprząta z mocą ssania na poziomie 4 tysięcy Paskali, co według producenta jest wystarczające, aby usunąć zalegający kurz czy sierść pupili domowych. Sprzęt poradzi sobie też z trudnymi zanieczyszczeniami, dzięki stale wywieranemu naciskowi wynoszącemu 8 niutonów. Robot został wyposażony w zbiornik wody o pojemności 300 mililitrów – uzupełnianie wody to jedyne, co musisz robić.

Robot sprzątający RE4 Plus (źródło: Biedronka Home)

Innowacyjne technologie nawigacji Ezviz

Jedna z najnowszych propozycji marki Ezviz zasilana jest licznymi technologiami ułatwiającymi nawigowanie robotem oraz jego odnajdowanie się w mieszkaniu. Sprzęt korzysta z czujników na podczerwień oraz LDS LiDAR, dzięki czemu wszelkie przeszkody są skutecznie omijane, a trasa przejazdu zaplanowana w najlepszy dostępny i skuteczny sposób.

Model RE4 Plus został też uzbrojony w technologię wykrywania uskoków oraz dywanów. Funkcja ta sprawia, że urządzenie automatycznie zwiększa swoją moc ssania na miękkich powierzchniach, aby skutecznie oczyścić je z kurzu. Sprzęt łączy się z aplikacją Ezviz, gdzie tworzona jest mapa domu z podziałem na pomieszczenia, a użytkownik może ustalić wygodne harmonogramy sprzątania – na przykład podczas nieobecności domowników.

Robot sprzątający RE4 Plus (źródło: Ezviz)

Ezviz RE4 Plus pojawił się w internetowym sklepie Biedronka Home. Jego cena regularna wynosi 1499 złotych, jednak teraz można zdobyć go 400 złotych taniej. Z informacji udzielonych przez producenta akcja promocyjna potrwa od 26 maja do 9 czerwca 2024, a według strony produktu w sklepie Biedronka Home potrwa aż do 30 czerwca br.