Planujesz wyjazd w długi weekend? Na Circle K zatankujesz z rabatem

Jeśli mamy samochód spalinowy, zapewne nieobca jest nam praktyka polowania na najniższe ceny paliw w okolicy – zwłaszcza gdy przemieszczamy się w ten sposób często i pokonujemy duże dystanse. Circle K zorganizowało w związku z tym promocję.

Rabat na paliwo w Circle K

Niektórzy już dziś zaczęli długi weekend, planując dłuższy wyjazd. Wielu z nas korzysta przy takich okazjach z samochodów, więc zwłaszcza podczas wypadów w dalsze regiony przydają się wszelkiego rodzaju zniżki na paliwo. Właśnie z okazji dodatkowego dnia wolnego w ciągu tygodnia, coś takiego proponuje swoim klientom Circle K.

Sieć stacji paliw poinformowała, że umożliwia teraz zakup paliwa z rabatem w wysokości 30 gr za każdy zatankowany litr. To sporo! Ponadto nie ma żadnego limitu dotyczącego liczby tankowań, więc o ile zmieścimy się z uzupełnianiem paliwa w nadchodzących dniach, za każdym razem zapłacimy za nie mniej.

Kiedy można skorzystać z promocji?

Promocja obowiązuje od 29 maja od godz. 17 do 2 czerwca włącznie. Jedynym wymogiem skorzystania z niej jest posiadanie karty lojalnościowej Extra. Ich właściciele zapłacą taniej dzięki rabatowi 30 gr/l paliwa:

miles,

milesPLUS.

Promocja dotyczy też LPG SupraGas, ale w tym wypadku możemy liczyć już na rabat w wysokości 10 gr/l.

Podczas jednego tankowania można zyskać rabat na maksymalnie 50 l. Ponieważ nie ma żadnych limitów jeśli chodzi o liczbę tankowań, to nic nie stoi na przeszkodzie, by z promocji korzystać aż do czasu, gdy ta przestanie obowiązywać, w międzyczasie uzupełniając paliwo wielokrotnie.

Podobne promocje są regularnie uruchamiane przez Orlen, Shell i inne koncerny, więc wcale nie będziemy zdziwieni, jeśli okaże się, że wkrótce na podobnych zasadach zatankujemy także na stacjach konkurencji. To mogłoby być korzystne, biorąc pod uwagę, że przecież nie wszyscy mają wyrobione karty lojalnościowe Circle K.

Jak wskazuje Business Insider, Circle K ma w Polsce 409 stacji (dane na koniec 2023 roku), co stanowi jakieś 5% wszystkich stacji paliw działających w naszym kraju.

Przy okazji warto wspomnieć, że do sieci placówek, które oferują przecenione produkty w ramach współpracy z Too Good To Go, dołączają właśnie stacje Circle K.