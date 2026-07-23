Odtworzyli telefon wszech czasów. Nowa Nokia podbije serca milenialsów?

Telefony Nokia były jednymi z pierwszych urządzeń mobilnych większości milenialsów. Na rynku pojawił się kolejny model, który przypomina stare czasy.

HMD pokazało nowy telefon – ta Nokia przypomina stare czasy

HMD zaprezentowało nowy telefon komórkowy, który swoim kształtem, formą oraz wyglądem przypomina kultowy i przede wszystkim najlepiej sprzedający się model telefonu, czyli Nokię 1100. Sprzęt ten zadebiutował w 2003 roku i ma na swoim koncie ponad 250 milionów sprzedanych egzemplarzy.

Mamy 2026 rok, a HMD tworzy kolejne telefony będące niczym powrót do przeszłości. Zaledwie kilka dni temu wspominaliśmy o pracy nad modelem Nokia 300 4G Powerbank, a teraz na rynku pojawia się kolejny sprzęt. Nokia 123 Shield to telefon reklamowany przez producenta jako najbardziej przystępny cenowo telefon komórkowy odporny na wodę i kurz – warto od razu podkreślić, że urządzenie to spełnia wymogi stopnia ochrony IP65.

Nokia 123 Shield została też wyposażona w antypoślizgową fakturę na bokach, zapobiegającą wyślizgnięciu się z dłoni oraz gumową uszczelkę mającą chronić porty do ładowania i gniazdo do podłączenia słuchawek.

Nokia 123 Shield (źródło: Nokia)

Nokia 123 Shield – specyfikacja techniczna, dostępność i cena

W środku Nokia 123 Shield skrywa procesor Unisoc SC6531E, 4 GB RAM i pamięć wewnętrzną 4 GB z możliwością rozszerzenia (za pomocą karty microSD) do 32 GB. Sprzęt działa na systemie operacyjnym S30+.

Nowy telefon wyposażono w 2,4-calowy wyświetlacz QVGA i tylny aparat QVGA. Ponadto sprzęt otrzymał akumulator o pojemności 1750 mAh, który zgodnie z deklaracją producenta na jednym ładowaniu może działać do 19 dni w trybie czuwania. Poza aparatem na tylnym panelu obudowy znalazło się również miejsce na jasną latarkę. HMD twierdzi, że zapewnia ona do 300% większą jasność w porównaniu do Nokii 110.

Nokia 123 Shield (źródło: Nokia)

Mimo iż producent na stronie produktu wspomina, że jest to nasz najtańszy telefon, nie zdecydował się na podanie sugerowanej ceny. Nokia 123 Shield sprzedawana jest już jednak w sklepach detalicznych w Bułgarii i Grecji. Ceny opiewają na 35 do 45 euro (~ 150-195 złotych).