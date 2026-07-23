Odtworzyli telefon wszech czasów. Nowa Nokia podbije serca milenialsów?

Telefony Nokia były jednymi z pierwszych urządzeń mobilnych większości milenialsów. Na rynku pojawił się kolejny model, który przypomina stare czasy.
HMD pokazało nowy telefon – ta Nokia przypomina stare czasy
HMD zaprezentowało nowy telefon komórkowy, który swoim kształtem, formą oraz wyglądem przypomina kultowy i przede wszystkim najlepiej sprzedający się model telefonu, czyli Nokię 1100. Sprzęt ten zadebiutował w 2003 roku i ma na swoim koncie ponad 250 milionów sprzedanych egzemplarzy.
Mamy 2026 rok, a HMD tworzy kolejne telefony będące niczym powrót do przeszłości. Zaledwie kilka dni temu wspominaliśmy o pracy nad modelem Nokia 300 4G Powerbank, a teraz na rynku pojawia się kolejny sprzęt. Nokia 123 Shield to telefon reklamowany przez producenta jako najbardziej przystępny cenowo telefon komórkowy odporny na wodę i kurz – warto od razu podkreślić, że urządzenie to spełnia wymogi stopnia ochrony IP65.
Nokia 123 Shield została też wyposażona w antypoślizgową fakturę na bokach, zapobiegającą wyślizgnięciu się z dłoni oraz gumową uszczelkę mającą chronić porty do ładowania i gniazdo do podłączenia słuchawek.
Nokia 123 Shield – specyfikacja techniczna, dostępność i cena
W środku Nokia 123 Shield skrywa procesor Unisoc SC6531E, 4 GB RAM i pamięć wewnętrzną 4 GB z możliwością rozszerzenia (za pomocą karty microSD) do 32 GB. Sprzęt działa na systemie operacyjnym S30+.
Nowy telefon wyposażono w 2,4-calowy wyświetlacz QVGA i tylny aparat QVGA. Ponadto sprzęt otrzymał akumulator o pojemności 1750 mAh, który zgodnie z deklaracją producenta na jednym ładowaniu może działać do 19 dni w trybie czuwania. Poza aparatem na tylnym panelu obudowy znalazło się również miejsce na jasną latarkę. HMD twierdzi, że zapewnia ona do 300% większą jasność w porównaniu do Nokii 110.
Mimo iż producent na stronie produktu wspomina, że jest to nasz najtańszy telefon, nie zdecydował się na podanie sugerowanej ceny. Nokia 123 Shield sprzedawana jest już jednak w sklepach detalicznych w Bułgarii i Grecji. Ceny opiewają na 35 do 45 euro (~ 150-195 złotych).