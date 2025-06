Nie rób tego z Nintendo Switch 2. Możesz uszkodzić konsolę

Od sklepowej premiery Nintendo Switch 2 dzieli nas już zaledwie kilkadziesiąt godzin. Niewykluczone, że w momencie odebrania przesyłki i rozpoczęcia odpakowywania emocje w niektórych domach będą sięgać zenitu. Firma ostrzega, czego nie należy robić, aby nie doprowadzić do uszkodzenia konsoli.

Nintedo Switch 2 u pierwszych klientów już za chwilę

Jeżeli w ziemię nie uderzy niespodziewanie meteor ani nie napadną nas kosmici, premiera Nintendo Switch 2 odbędzie się 5 czerwca 2025 roku (piękna data – Tabletowo obchodzi wtedy 15-te urodziny!!! – dodaje naczelna ;)). Wiemy, że na start możemy spodziewać się ponad 20 tytułów (m.in. Cyberpunk 2077, Hogwart’s Legacy i Yakuza 0 Director’s Cut) i kompatybilności wstecznej z biblioteką poprzednika.

Lista gier niezdolnych do uruchomienia się na nowym sprzęcie skurczyła się do kilkudziesięciu, choć nadal znajdują się na niej duże marki pokroju Grid Autosport, Dead by Daylight, Wolfenstein II: The New Colossus czy Warframe.

Oprócz tego wiemy, że The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom czy Mario Party: Jamboree otrzymają płatne ulepszenia, pojawi się nowy, szybszy format kart microSD czy tryb myszki, który Kuba miał już okazję sprawdzić ogrywając przedpremierowo Cyberpunka 2077.

Jednym zdaniem – wielu graczy nie może posiadać się z radości myśląc o tym, jak będą mogli w czwartek zagrać na Nintendo Switch 2. Ci, którzy ominą lekturę instrukcji w przypływie zachwytu, mogą popełnić kosztowny błąd.

Nie rób tego swojemu Nintendo Switch 2

Podobnie jak w przypadku modelu Switch OLED, producent postanowił zastosować widoczną na ekranie folię ochronną, która ma ochronić szkło przed rozproszeniem się w przypadku pęknięcia. Instrukcja dostępna na oficjalnej stronie producenta w zakładce dotyczącej bezpiecznego obchodzenia się ze sprzętem informuje, że nie wolno zrywać tego zabezpieczenia.

Oprócz tego warto pamiętać, że operacyjna temperatura urządzenia mieści się w zakresie 3-35∘C, nie powinno być umieszczane w wilgotnych pomieszczeniach ani działać w obszarach zakurzonych lub zadymionych. Właściciele powinni unikać także zasłaniania wlotów i wylotów powietrza Switcha 2 oraz unikać umieszczania przedmiotów na przewodzie zasilającym.

Mam nadzieję, że planujecie zastosować się do zaleceń Nintendo – w ten sposób Switch 2 powinien Wam dobrze służyć latami.