Tworzenie wideo za darmo? Masz kolejną opcję

Microsoft pochwalił się nowym narzędziem, wykorzystującym sztuczną inteligencję. Generator wideo działa za darmo i pozwoli Ci szybko stworzyć krótkie filmy. Nowość pojawia się też w portfolio Google.

Nowe narzędzie Microsoftu pozwala na tworzenie wideo za darmo

Bing jest wyszukiwarką internetową, stworzoną przez Microsoft. Od pewnego czasu została ona jednak uzupełniona o chatbota sztucznej inteligencji Copilot. Dwa lata temu technologiczny gigant pokusił się też o wprowadzenie Bing Image Creator, czyli generatora grafik. Teraz idzie kolejny krok naprzód i udostępnia Bing Video Creator.

Video Creator (źródło: Microsoft)

Nowy generator filmów został oparty na modelu sztucznej inteligencji OpenAI Sora. Wystarczy, że użytkownik opisze to, co chce zobaczyć w materiale i prześle te podpowiedzi do bota. Co najważniejsze, tworzenie wideo w Bing Video Creator jest darmowe i zaczyna być wdrażane do aplikacji mobilnej Bing, a także na komputerach i w wyszukiwarce Copilot.

Video Creator (źródło: Microsoft)

Jak wypróbować Bing Video Creator?

Jeśli chcesz sprawdzić, jak działa nowe narzędzie do tworzenia wideo, otwórz aplikację Bing, a następnie dotknij ostatnią ikonę na dolnym pasku. W prawym dolnym rogu znajdziesz „Twórca Filmów”. Generator możesz także uruchomić, wpisując w okno zapytania „Stwórz wideo” (przynajmniej w teorii). Następnie konieczne jest opisanie filmu, który ma powstać i stuknięcie w przycisk „Utwórz”. Po krótkiej chwili otrzymasz powiadomienie, że Twój film jest gotowy – możesz go udostępnić lub pobrać.

Jak zaznacza Microsoft, wygenerowane materiały są przechowywane przez 90 dni. Wideo mają długość 5 sekund i mogą być generowane w formacie 9:16, a wkrótce również w 16:9.

Nowa aplikacja Google pozwoli korzystać z AI lokalnie

Poza Microsoftem, nowość wprowadziło też Google. W tym przypadku udostępniono ją jednak po cichu i na dodatek jako eksperyment. Technologiczny gigant pozwala użytkownikom Androida pobierać aplikację AI Edge Gallery, dzięki której możliwe jest korzystanie z zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji na smartfonach bez konieczności łączenia się z internetem.

Za pomocą nowej aplikacji użytkownicy mogą pobierać i uruchamiać modele AI z platformy Hugging Face. Narzędzie składa się z trzech części:

AI Chat do rozmów wieloetapowych,

Ask Image, która sprawdzi się w analizie obrazu,

Prompt Lab do zadań jednoetapowych, w tym podsumowania tekstu czy generowania kodu.

Aplikacja Google AI Edge (źródło: GitHub)

Co ważne, wszystkie te funkcje mają działać bezpośrednio na urządzeniu, dając tym samym użytkownikom większą prywatność. Według VentureBeat, lokalne przechowywanie danych ma sprawdzić się szczególnie tam, gdzie przetwarzane są poufne informacje. Z drugiej strony zauważono, że mimo większego bezpieczeństwa danych, takie rozwiązanie może dawać większe możliwości cyberprzestępcom.

Działanie Google AI Edge Gallery zostało oparte o platformę LiteRT, wcześniej znaną jako TensorFlow Lite. Sercem narzędzia jest model Gemma 3 o pojemności 529 megabajtów, który może przetwarzać do 2585 tokenów w ciągu sekundy.