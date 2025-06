Vectra tym razem nie podnosi cen. Dobra wiadomość dla klientów

W ostatnim czasie Vectra pojawiała się na łamach mediów przede wszystkim za sprawą podnoszenia cen klientom w trakcie trwania umowy. Tym razem ma jednak dobre wiadomości dla swoich klientów.

Firma mogła zniechęcić do siebie wiele osób, ponieważ Vectra wielokrotnie podnosiła ceny swoich usług w trakcie trwania umowy, co stało się obiektem zainteresowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorstwo w końcu wycofało się z wykorzystywania klauzul waloryzacyjnych (teraz, jak każdy operator, podnosi ceny po zakończeniu trwania umowy, aby „zmotywować” do podpisania nowej), jednak musi wykonać jeszcze sporo pracy, aby odbudować swój nadszarpnięty wizerunek.

Vectra zaoferuje klientom więcej kanałów telewizyjnych

Zdecydowanie może w tym pomóc podpisanie „strategicznej umowy” o współpracy z TVN Warner Bros. Discovery. Dzięki niej klienci Vectry będą mieli zapewniony „długoterminowy dostęp do kanałów z portfolio TVN Warner Bros. Discovery”. Za jej sprawą dystrybucja kanałów TVN7, TVN Fabuła, Metro i TTV zostanie rozszerzona o ofertę OTT, co daje nadzieję na zwiększenie dostępności kanałów w usłudze TV Smart.

Zapowiedziano również, że abonenci zyskają też „lepszy dostęp do kanałów TVN Warner Bros. Discovery dzięki korzystniejszym pozycjom stacji nadawcy na liście kanałów operatora”, aczkolwiek nie podano szczegółów, jak ma to wyglądać w praktyce.

Równocześnie klienci Vectry już teraz mogą oglądać treści na nowym kanale w ofercie – Viasat True Crime (w jakości HD). Dostęp do niego – bez dodatkowych opłat – otrzymały osoby, które mają pakiet Złoty lub Platynowy na sieci kablowej albo Standard bądź Max w ofercie telewizji internetowej TV Smart. W kablówce można go znaleźć na pozycji EPG 709.

Kanał Viasat True Crime należy do międzynarodowego nadawcy telewizyjnego Viasat World. Emitowane są na nim programy dokumentalne i filmy o tematyce true crime. Jeśli ktoś lubi kanał Investigation Discovery (znajduje się on na pozycji EPG 707), to oferta Viasat True Crime również powinna przypaść mu do gustu.

Współpraca firmy Vectra i TVN Warner Bros. Discovery nie ograniczy się tylko do kanałów telewizyjnych

Nowa umowa o współpracy pomiędzy Vectrą i TVN Warner Bros. Discovery ma zaowocować również wdrożeniem „innowacyjnych rozwiązań w zakresie dynamicznej podmiany reklam (DAI)”. Firmy mają wspólnie realizować działania marketingowe, aby „zapewnić jak najlepszą widoczność i dostępność treści dla widzów”.