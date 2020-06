Nikola Badger – wodorowo-elektryczny pickup coraz bliżej

Firma Nikola, która zamierza powalczyć z Teslą, niebawem rozpocznie proces rezerwacji na swojego bezemisyjnego pickupa.

Samochody elektryczne już od dłuższego czasu nie są postrzegane wyłącznie jako pojazdy przeznaczone do poruszania się na niewielkich odległościach w mieście. Współczesne elektryki potrafią zapewnić osiągi, które do niedawna były zarezerwowane dla supersamochodów, wyposażonych w potężne silniki spalinowe. Ponadto, zaczynają oferować coraz lepszy zasięg i rozmiary mogące sprawdzić się nawet podczas rodzinnych wyjazdów.

Tesla Model S, Audi e-tron czy Porsche Taycan to dopiero początek. Elektryfikacja czeka również pickupy. Co więcej, w ciągu najbliższych lat nie zobaczymy tylko jednego pickupa z silnikiem elektrycznym. Szykuje się starcie kilku silnych przeciwników – Tesla Cybertruck, Rivian R1T czy Nikola Badger.

Nikola Motor Company, startup z Arizony, może nie ma dużego doświadczenia na rynku motoryzacyjnym, ale jego pracownikom nie brakuje ciekawych pomysłów i sporych ambicji. Trevor Milton, prezes i założyciel firmy, wierzy, że Nikola Badger powalczy z Teslą Cybertruck i Fordem F-150.

Trzeba przyznać, że nadchodzący samochód Nikoli zapowiada się naprawdę interesująco. Firma postawiła na połączenie napędu wodorowego z elektrycznym. Wodór jest przekształcany w energię wykorzystywaną do napędzania silnika elektrycznego, ale pickup może również poruszać się wyłącznie na napędzie w pełni elektrycznym.

Producent deklaruje, że łączny zasięg w trybie mieszanym (FCEV i BEV) ma wynosić aż 600 mil, czyli około 965 kilometrów. Z kolei na samym akumulatorze, Badger pokona do 300 mil (około 482 km). Warto tutaj jeszcze wspomnieć o sportowych osiągach – ponad 900 KM i sprint od 0 do 100 km/h trwający nieznacznie ponad 3,2 sekundy.

Trevor Milton za pośrednictwem Twittera ogłosił, że 29 czerwca zostaną otwarte rezerwacje oraz zamówienia przedpremierowe na Badgera. Niestety, zainteresowani klienci będą musieli uzbroić się w cierpliwość – zelektryfikowany SUV wejdzie do produkcji dopiero w 2022 roku.

I wanted to post something no one has seen. @nikolamotor badger pre-production interior CAD. Notice the floor mounting system? It's throughout the truck and made to secure any loads within the vehicle safely. See quality of everything – waterproof. Hidden Fridge too:) pic.twitter.com/EttmrOuqA4

— Trevor Milton (@nikolatrevor) June 8, 2020