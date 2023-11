Niedługo 5G będzie tak dostępne jak 4G LTE

Technologia 5G sukcesywnie trafia pod strzechy. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, „prawdziwe 5G” zostanie uruchomione w Polsce już w grudniu 2023 roku. Według prognoz wkrótce sieć piątej generacji przestanie być czymś wyjątkowym i stanie się tak powszechnie dostępna jak obecnie 4G LTE.

Raport The Mobile Economy Europe 2023

Organizacja GSM Association (GSMA), która rokrocznie organizuje targi MWC w Barcelonie (wyjątkiem były MWC 2020, które odwołano przez pandemię COVID-19), opublikowała raport The Mobile Economy Europe 2023, w którym zawarto wiele ciekawych danych i prognoz. Link do niego zamieszczamy na końcu niniejszego artykułu, a poniżej przytoczymy naszym zdaniem najciekawsze informacje z tego dokumentu.

GSMA podaje, że w 2022 roku użytkownicy smartfonów w Europie Zachodniej transferowali miesięcznie średnio 20 GB danych, a w Europie Centralnej i Wschodniej 14 GB. Według prognoz, do 2028 roku, czyli w ciągu najbliższych pięciu lat, liczba wykorzystywanych w ww. regionach GB zwiększy się do odpowiednio 56 i 37 GB. W pierwszym przypadku będzie to znacznie powyżej, a w drugim poniżej światowej średniej, która w 2028 roku ma wynosić 47 GB.

źródło: GSMA

GSMA prognozuje też, że do 2030 roku zwiększy się liczba unikalnych subskrybentów usług mobilnych, do 507 mln, i już 92% populacji Europy będzie z nich korzystać (vs 496 i 90% w 2022 roku). Wzrośnie także liczba użytkowników internetu mobilnego – z 464 mln w 2022 roku do 479 mln w 2030 roku oraz z 85 do 87% mieszkańców Starego Kontynentu.

W raporcie The Mobile Economy Europe 2023 znalazła się również informacja, że w 2030 roku już 91% Europejczyków będzie korzystać ze smartfona (vs 81% w 2022 roku).

Jeszcze kilka lat i 5G będzie tak samo dostępne jak 4G LTE

Według GSMA technologia 5G zacznie dominować w Europie do 2026 roku i w kolejnych latach jej przewaga będzie tylko rosła – w 2030 roku już 87% mieszkańców Starego Kontynentu ma wykorzystywać 5G, podczas gdy 4G LTE zaledwie 12%, a spodziewana liczba użytkowników to 638 mln. Liderem 5G w 2030 roku nie będzie jednak żaden kraj w Europie – ma nim być Korea Południowa, w której w 2030 roku już 95% użytkowników ma korzystać z 5G.

Przed operatorami jednak bardzo dużo pracy, gdyż na koniec 2022 roku tylko ~5% wszystkich sieci 5G w Europie opierało się na technologii SA. Dla porównania, w Azji Pacyficznej ten odsetek wynosił już 25%.

Powszechność 5G nie weźmie się znikąd

Rosnąca liczba użytkowników i transferowanych GB oraz popularność sieci piątej generacji to wyzwanie dla operatorów i nadchodzące lata będą wymagały od nich ogromnych nakładów na infrastrukturę sieciową. GSMA spodziewa się, że od 2023 do 2030 roku operatorzy wydadzą na nią 195 mld euro (~850 mld złotych).

Skorzystają na tym jednak nie tylko klienci, ale też gospodarka, gdyż technologie i usługi mobilne mają wnieść do gospodarki europejskiej nawet 1,03 bln euro wartości ekonomicznej do 2030 roku (w 2022 roku było to 910 mld euro), a samo 5G – 153 mld. Ponadto do 2030 roku ma zwiększyć się liczba pracowników w ekosystemie mobilnym – do 2,2 mln (vs 1,3 mln w 2022 roku).

źródło: GSMA

Przeczytaj pełny raport The Mobile Economy Europe 2023 (PDF)