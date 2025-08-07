Trudno będzie odróżnić najtańsze słuchawki Samsunga od najdroższych

Tak duże zagęszczenie przedpremierowych informacji oznacza tylko jedno – premiera Samsung Galaxy Buds 3 FE zbliża się wielkimi krokami. Niewykluczone, że Koreańczycy nie zaskoczą nas już wyglądem słuchawek ani ich ceną.

Galaxy Buds 3 FE zaimponują przede wszystkim baterią

Przez ostatnie kilkanaście dni Samsung w miarę skutecznie pilnował tajemnic dotyczących nadchodzących słuchawek TWS w wydaniu Fan Edition. Jedyną poszlaką była grafika niskiej rozdzielczości, opublikowana przez Evan Blassa, i ich dość ogólna specyfikacja, którą w większości dało się przewidzieć (wsparcie asystenta Bixby, Samsung Find czy Galaxy AI).

6 sierpnia bazy danych, zajmujących się certyfikacją urządzeń elektronicznych zdradziły natomiast, że Galaxy Buds 3 FE będą wyróżniać się zastosowanymi akumulatorami – zarówno w pchełkach, jak i futerale.

Teraz swoje trzy grosze dorzucił Samsung, udostępniając na kilka chwil stronę poświęconą słuchawkom dedykowanym na rynek latynoamerykański. W ten sposób poznaliśmy kilka kolejnych szczegółów – i to bezpośrednio u źródła, co dodaje im sporo wiarygodności.

Galaxy Buds 3 FE – wygląd Pro w niższej cenie

Zdjęcia w wyższej rozdzielczości, w tym z etui, nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że trzeba będzie przyjrzeć się nieco mocniej, aby odróżnić nowe słuchawki Fan Edition od Galaxy Buds 3 Pro. Różnice między edycjami zdradzają warianty kolorystyczne – czarny i biały w przypadku FE zamiast srebrnego i białego – oraz przydymiona klapka futerału w tej drugiej opcji.

Samsung Galaxy Buds 3 FE (Źródło: SamMobile)

Największa różnica może czekać jednak przy kasie. Koreańczycy wycenili Galaxy Buds 3 FE na 129 dolarów, co – przy obecnym kursie – oznacza cenę w okolicach 470 złotych. Warto odnotować, że w dniu premiery model Galaxy Buds FE kosztował w Polsce 479 złotych. Obecne ceny Galaxy Buds 3 Pro w Polsce zaczynają się od około 609 złotych u oficjalnych dystrybutorów.

Jeżeli Samsung zapewni wysoką jakość dźwięku i dobrą, aktywną redukcję szumów, to możliwe, że Galaxy Buds 3 FE będą małym zaskoczeniem audio końcówki 2025 roku.

Przekonamy się o tym zapewne niedługo. Coś czuję, że podczas targów IFA w Berlinie.