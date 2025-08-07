samsung galaxy buds 3 fe
Samsung Galaxy Buds 3 FE (Źródło: SamMobile)
Audio

Trudno będzie odróżnić najtańsze słuchawki Samsunga od najdroższych

Bartosz Kaja·
Strona główna
Sprzęt
Audio
Trudno będzie odróżnić najtańsze słuchawki Samsunga od najdroższych

Tak duże zagęszczenie przedpremierowych informacji oznacza tylko jedno – premiera Samsung Galaxy Buds 3 FE zbliża się wielkimi krokami. Niewykluczone, że Koreańczycy nie zaskoczą nas już wyglądem słuchawek ani ich ceną.

Galaxy Buds 3 FE zaimponują przede wszystkim baterią

Przez ostatnie kilkanaście dni Samsung w miarę skutecznie pilnował tajemnic dotyczących nadchodzących słuchawek TWS w wydaniu Fan Edition. Jedyną poszlaką była grafika niskiej rozdzielczości, opublikowana przez Evan Blassa, i ich dość ogólna specyfikacja, którą w większości dało się przewidzieć (wsparcie asystenta Bixby, Samsung Find czy Galaxy AI).

6 sierpnia bazy danych, zajmujących się certyfikacją urządzeń elektronicznych zdradziły natomiast, że Galaxy Buds 3 FE będą wyróżniać się zastosowanymi akumulatorami – zarówno w pchełkach, jak i futerale.

Teraz swoje trzy grosze dorzucił Samsung, udostępniając na kilka chwil stronę poświęconą słuchawkom dedykowanym na rynek latynoamerykański. W ten sposób poznaliśmy kilka kolejnych szczegółów – i to bezpośrednio u źródła, co dodaje im sporo wiarygodności.

Galaxy Buds 3 FE – wygląd Pro w niższej cenie

Zdjęcia w wyższej rozdzielczości, w tym z etui, nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że trzeba będzie przyjrzeć się nieco mocniej, aby odróżnić nowe słuchawki Fan Edition od Galaxy Buds 3 Pro. Różnice między edycjami zdradzają warianty kolorystyczne – czarny i biały w przypadku FE zamiast srebrnego i białego – oraz przydymiona klapka futerału w tej drugiej opcji.

samsung galaxy buds 3 fe
samsung galaxy buds 3 fe
samsung galaxy buds 3 fe
Samsung Galaxy Buds 3 FE (Źródło: SamMobile)

Największa różnica może czekać jednak przy kasie. Koreańczycy wycenili Galaxy Buds 3 FE na 129 dolarów, co – przy obecnym kursie – oznacza cenę w okolicach 470 złotych. Warto odnotować, że w dniu premiery model Galaxy Buds FE kosztował w Polsce 479 złotych. Obecne ceny Galaxy Buds 3 Pro w Polsce zaczynają się od około 609 złotych u oficjalnych dystrybutorów.

Jeżeli Samsung zapewni wysoką jakość dźwięku i dobrą, aktywną redukcję szumów, to możliwe, że Galaxy Buds 3 FE będą małym zaskoczeniem audio końcówki 2025 roku.

Przekonamy się o tym zapewne niedługo. Coś czuję, że podczas targów IFA w Berlinie.

Zobacz również

Obserwuj nas