Samsung Galaxy Buds 3 FE będą przypominać flagowe słuchawki

Seria Fan Edition w portfolio Samsunga od zawsze służyła jako forma pomostu pomiędzy flagowymi urządzeniami, a tymi bardziej przystępnymi cenowo. Wychodzi na to, że nadchodzący model słuchawek Galaxy Buds 3 FE mierzy nieco wyżej niż bazowy model.

Podwójny sukces

Słuchawki z serii Galaxy Buds 3 zadebiutowały na rynku w połowie 2024 roku. W obu przypadkach Kordas nie miał wątpliwości, co do jakości pchełek i wystawił im całkiem wysokie noty – bazowa wersja Galaxy Buds 3 otrzymała 8/10, natomiast Galaxy Buds 3 Pro – 8,8/10.

Wewnętrzny kalendarz koreańskiego producenta podpowiada, że czeka nas w 2025 roku premiera następcy modelu Galaxy Buds FE. Aby uniknąć nieporozumień, firma przeskoczy serię z numerem „2” i od razu przejdzie do produkcji Galaxy Buds 3 FE. Jeżeli zastanawialiście się, do którego kompletu będą bardziej podobne nowe słuchawki, wątpliwości rozwiewa Evan Blass na swoim koncie na Twitterze/X.

Samsung Galaxy Buds 3 FE bliższe wersji Pro

Choć grafika udostępniona przez znanego informatora nie grzeszy rozdzielczością, to to, co widać, wystarczy do oceny, z czym będziemy mieć do czynienia. Przede wszystkim Galaxy Buds 3 FE to słuchawki z dolnym trzpieniem. Dodatkowa, dotykowa przestrzeń, będzie służyła do sterowania muzyką (w tym głośnością) czy do przełączania się pomiędzy ANC i trybem ambient – dokładnie tak, jak w przywołanych wyżej modelach.

Pierwsza grafika przedstawiająca słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 FE (Źródło: Evan Blass)

Najciekawszy fragment zdjęcia to jednak końcówki słuchawek. Silikonowe nakładki zdradzają bowiem, że konstrukcyjnie pchełkom będzie bliżej do Galaxy Buds 3 Pro – model Galaxy Buds 3 to klasyczne słuchawki douszne. Niestety, z tej grafiki nie dowiemy się, czy to oznacza, że Galaxy Buds 3 FE otrzymają również pasek oświetlenia Blade Lights, ale porównując ze zdjęciami prasowymi Galaxy Buds 3 Pro – nie sądzę, by miało się tak wydarzyć.

Oprócz tego po nowym modelu w rodzinie Galaxy Buds FE powinniśmy spodziewać się obecności funkcji Galaxy AI, wsparcia Gemini czy Bixby, obsługi equalizera, Samsung Find czy modułu Bluetooth 5.4 LE.

Premiera akcesorium zapewne zbiegnie się z prezentacją smartfona Galaxy S25 FE i będzie to jeszcze w 2025 roku. A tutaj przeczytacie co już przedpremierowo wiemy na temat Samsunga Galaxy S25 FE.