Nowość w Androidzie wpłynie na szybkie ładowanie telefonu

Nowy mechanizm, który zostanie zaimplementowany do Androida, podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników. Jego obecność może być jednak odczuwalna podczas szybkiego ładowania.

Nowa funkcja bezpieczeństwa zawita do Androida

Android 16 przyniósł Ochronę zaawansowaną, czyli rozwiązanie pozytywnie wpływające na bezpieczeństwo i ochronę systemu operacyjnego. To tylko jeden z licznych przykładów, który pokazuje, że firma z Mountain View od dłuższego czasu z wysokim priorytetem traktuje ten aspekt w swoim oprogramowaniu.

W niedalekiej przyszłości otrzymamy kolejny dowód na potwierdzenie powyższego zdania. Otóż jeszcze w tym roku ma być wdrożona funkcja USB Protection, która – jak podpowiada jej nazwa – skupi się na ochronie przez atakami polegającymi na wykorzystaniu portu USB, na przykład poprzez podłączenie złośliwych urządzeń.

Co ciekawe, jeśli będzie to możliwe, funkcja odetnie dostęp na poziomie sprzętowym. W założeniach przeprowadzenie ataku zostanie skutecznie zablokowane. Warto zaznaczyć, że funkcja ma być aktywna przy zablokowanym smartfonie. Natomiast, gdy użytkownik odblokuje swoje urządzenie, bez problemu podłączy akcesoria USB.

(screen: Mishaal Rahman | Android Authority)

Rozwiązanie wpłynie na szybkie ładowanie

Informacje na temat omawianej funkcji pojawiły się już wcześniej, ale nowe odkrycie rzuca światło na kwestie związane z szybkim ładowaniem. Serwis Android Authority zwraca bowiem uwagę na ciągi znaków, które dodano we wczesnej wersji Androida z kanału rozwojowego Canary.

Wynika z nich, że w wybranych przypadkach funkcja może utrudnić szybkie ładowanie smartfona. Konieczne będzie odblokowanie urządzenia i ponowne podłączenie ładowarki, aby szybkie ładowanie zostało aktywowane. Może być to irytujące, ale z drugiej strony to chyba niewielka cena za wyższy poziom bezpieczeństwa. Ponadto omawiana funkcja będzie opcjonalna.

Nie jest jasne, dlaczego dokładnie tak się dzieje, ale niektórzy spekulują, że może to być konsekwencją działania protokołów szybkiego ładowania, takich jak USB Power Delivery. Dwie dedykowane linie, które służą do komunikacji między smartfonem a ładowarką, mogą być wyłączane przez USB Protection ze względów bezpieczeństwa, mimo iż nie są to linie do ogólnej wymiany danych.

Wypada jeszcze wspomnieć, że ta blokada może nie dotyczyć wszystkich technologii szybkiego ładowania. Warto jednak nastawić się, że nadchodząca nowość może wymagać wykonania kilku dodatkowych kroków, gdy będziemy chcieli sprawnie uzupełnić energię w akumulatorze telefonu.