Nowy Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 – z chęcią zobaczymy go w Polsce

W zeszłym roku swoją premierę miał tablet Lenovo Tab P11 Pro, który może i nie powalał ceną, ale według wielu był ciekawą opcją do rozważenia. Lenovo postanowiło więc odświeżyć ten model i wypuścić na rynek jego drugą generację.

Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 – specyfikacja

Nowa generacja tabletu Lenovo pojawiła się już na stronie producenta, dzięki czemu mamy wgląd w dokładną specyfikację tego urządzenia. Tab P11 Pro Gen 2 ma działać w oparciu o procesor MediaTek Kompanio 1300T, który wykazuje się lepszą wydajnością od zamontowanego w poprzedniku Snapdragona 730G.

Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 może mieć zamontowane do 8 GB pamięci operacyjnej, a także do 256 GB pamięci na pliki. Tę drugą można dodatkowo poszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB.

Lenovo Tab P11 Gen 2 (fot. producenta)

Niewielkie zmiany zaszły pod względem wyświetlacza. Ten ma 11,2 cala, czyli o 0,3 cala mniej niż w Tab P11 Pro Gen 1, ale za to urosła jego rozdzielczość z 2K do 2,5K. Matryca to ponownie OLED ze wsparciem Dolby Vision i tym razem też z HDR10+. Częstotliwość odświeżania wynosi z kolei 120 Hz, a jasność 600 nitów.

Tablet wyposażony został również w dwie kamerki: jedną na tyle i jedną na froncie. Ta do selfie ma rozdzielczość 8 Mpix, a ta na pleckach – 13 Mpix. Ponadto Tab P11 Pro Gen 2 ma 4 głośniki, które wystrojone zostały przez firmę JBL.

Lenovo Tab P11 Gen 2 (fot. producenta)

Akumulator zamontowany wewnątrz urządzenia ma pojemność 8000 mAh i wystarczy na 14 godzin pracy na jednym ładowaniu. Na spodzie urządzenia znalazł się port USB-C. Domyślnie Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 działa w oparciu system Android 12, ze wsparciem aktualizacjami co najmniej do Androida 14. Ponadto urządzenie jest kompatybilne z akcesoriami Lenovo dedykowanymi tabletom, takimi jak klawiatura.

Co ciekawe, użytkownicy nowego tabletu od Lenovo mogą dokupić do niego Precision Pen 3, który następnie są w stanie magnetycznie przyczepić do wyznaczonego na pleckach urządzenia miejsca. Dzięki temu nie zgubią oni rysika, a ten będzie się w tym czasie bezprzewodowo ładował.

Cena i dostępność

Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 dostępny jest już w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii, a 17 października ma trafić także do Indii. Oznacza to więc, że Lenovo chętnie wprowadza ten tablet na różne rynki, w tym europejskie, a co za tym idzie – raczej możemy się spodziewać, że trafi on także do Polski.

Jeśli chodzi natomiast o cenę, to ta w Wielkiej Brytanii razem z VATem wynosi 439,99 funtów bez żadnej promocji, co w bezpośrednim przeliczeniu daje około 2450 złotych. Podobnie powinno to więc wyglądać również u nas, jeśli tablet ten trafi na polski rynek.