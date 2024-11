Zginaj, wykręcaj i rozciągaj. Ten wyświetlacz LG jest niezwykły

Robi wrażenie! Firma LG zaprezentowała prototypowy, elastyczny wyświetlacz, który można zginać, wykręcać i rozciągać bez obaw o to, że się uszkodzi. To przedsmak tego, co rynek smartfonów, smartwatchy i innych mobilnych urządzeń może mieć nam do zaoferowania już niebawem.

Elastyczny wyświetlacz LG – można go rozciągnąć nawet o 50%

Prototypowy wyświetlacz standardowo ma przekątną 12 cali, ale można go rozciągnąć aż o 50% (to spory wzrost z poziomu 20%, jakim cechował się podobny panel, którym południowokoreański producent chwalił się dwa lata temu). Co więcej, testy wykazały, że nie ulegnie on przy tym awarii, nawet po 10 tysiącach prób.

Co ciekawe, nie jest to panel typu OLED, lecz wyświetlacz LCD. Konkretnie wykorzystuje on diody MicroLED w rozmiarze 40 mikrometrów. Technologia ta nie należy do najtańszych, w związku z czym komercyjna przyszłość stoi pod znakiem zapytania, choć nieustannie trwają prace nad zwiększeniem opłacalności takiego rozwiązania.

Kolejny „minus” jest taki, że ten 12-calowy prototyp zaprezentowany w Seulu cechuje się rozdzielczością 100 ppi. Za wartość, która nie pozwala w normalnych warunkach dostrzec pojedynczych pikseli, uznaje się zaś 300 ppi, a współczesne smartfony często oferują nawet 400-500 ppi.

Te niedoskonałości to pikuś przy potencjalnych zastosowaniach

Jednak takie niedoskonałości i tak nie są w stanie przykryć tego, jak imponująca jest elastyczność tego pełnokolorowego panelu. Nietrudno wyobrazić sobie także potencjalne zastosowania w smartfonach, tabletach czy – przede wszystkim – akcesoriach ubieralnych, takich jak smartwatche i opaski monitorujące aktywność.

Elastyczny wyświetlacz LG może także stać się elementem ubrań. Właśnie takim zastosowaniem pochwalono się podczas wydarzenia Seoul Fashion Week.

fot. LG Display

Jednak elastyczność sprawia nie tylko, że można się tym… bawić. Pozwala to także na bezproblemowe formowanie wyświetlaczy o nietypowych kształtach, co z kolei może znaleźć zastosowanie na przykład w motoryzacji. Co ciekawe, niektóre fragmenty panelu mogą też czasowo ulegać wypukleniu, zamieniając się tym samym w swego rodzaju fizyczne przyciski i pokrętła.

fot. LG Display

Firma LG chwali się również tym, że wyświetlacz jest odporny nie tylko na zginanie, wykręcanie i rozciąganie, ale też na wstrząsy i ekstremalne temperatury. Ten fakt jeszcze bardziej rozszerza paletę potencjalnych zastosowań.