Netflix za darmo? Taki jest plan

Właściciele najpopularniejszego serwisu VOD na świecie chcą udostępnić Netflix za darmo. Gdzie będzie dostępny Netflix za darmo i na jakich warunkach?

Netflix za darmo, ale pod pewnym warunkiem

Platformy streamingowe stają się coraz bardziej popularne i powoli wypierają tradycyjną telewizję. Filmy, seriale czy programy mogą być uruchamiane z dowolnego miejsca za pomocą różnych urządzeń, co sprawia, że serwisy VOD są naprawdę wygodne, choć ich ceny rosną. Na coraz większej liczbie platform można zauważyć pakiety z reklamami, które są tańsze. Okazuje się, że Netflix planuje udostępnić darmowy plan. Jest jednak kilka haczyków.

Bloomberg dotarł do osób zaznajomionych z rozważaniami właścicieli serwisu. Z informacji wynika, że platforma ma zamiar udostępnić plan z reklamami, który nie będzie związany z opłatami. Według doniesień, Netflix za darmo miałby trafić w ręce osób pochodzących z wybranych państw Europy i Azji.

Celem takich działań miałoby być zachęcenie większej liczby osób do korzystania z serwisu. Nowy plan najpewniej nie będzie skierowany do amerykańskich użytkowników, a to dlatego, że według Netliksa baza klientów na tamtych terenach jest już wystarczająca.

Powrót „kenijskiej” wersji pakietu serwisu Netflix?

Szczegóły dotyczące krajów oraz terminu wprowadzenia darmowej wersji planu nie zostały ujawnione. Mimo to można się domyślać, jak taka forma mogłaby wyglądać. Trzy lata temu na terenie Kenii, w ramach testów, został udostępniony Netflix za darmo. Zniknął on jednak w październiku 2023 roku.

Aby Kenijczycy w tamtych latach mogli korzystać z darmowej wersji, konieczne było założenie konta oraz potwierdzenie, że ukończyli 18 lat. Co ciekawe, Netflix za darmo nie wymagał wprowadzania żadnych danych z karty płatniczej. Zasada działania tego pakietu była nieco zbliżona do Spotify Free.

Przypomnijmy, że Netflix z reklamami dostępny jest na rynkach wielu krajów od 2022 roku, również europejskich. Wśród nich można wymienić m.in. Francję, Hiszpanię, Niemczy czy też Włochy. Mimo to nadal nie dotarł on do naszego kraju. W Polsce możemy wybrać jeden z trzech planów: