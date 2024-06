Pobudka dla operatorów! Teraz nawet sieci handlowe wprowadzają eSIM

Coraz więcej nowych smartfonów ma wbudowany moduł pozwalający na korzystanie z karty eSIM. To rozwiązanie jest bardzo wygodne i wprowadzają je kolejni operatorzy – a teraz na ten krok zdecydowała się sieć Carrefour.

eSIM od Carrefoura

Ostatnimi czasy wiele operatorów nadgania zaległości we wprowadzaniu obsługi kart eSIM. Jednym z ostatnich jest nju mobile, które wdrożyło ten standard dla swoich klientów w marcu bieżącego roku.

Tym razem nie chodzi jednak o klasyczną sieć komórkową. Otóż nowym produktem pochwaliło się Carrefour Polska. Mowa o usłudze eSIM Travel Data, które stworzone jest specjalnie dla klientów Carrefour podróżujących poza granice naszego kraju.

Co wydaje się wygodne, Travel Data może być aktywowana nie tylko przed wyjazdem, ale również i po dotarciu do celu podróży, co raczej nie jest standardowo oferowane przez innych operatorów sieci komórkowej. Dodatkowo, możliwość używania eSIM razem z fizyczną kartą SIM w trybie DualSIM pozwala na elastyczne zarządzanie połączeniami i danymi. Usługa jest dostępna w ponad 100 krajach na całym świecie.

Ile za ten komfort?

Wiadomo, że ceny roamingu międzynarodowego potrafią czasem mocno zaskoczyć. Dlatego warto przeanalizować zawczasu, ile będą nas kosztować usługi dostępu do internetu mobilnego, gdyby miały być realizowane za pomocą naszego głównego numeru telefonu.

Carrefour oferuje kartę eSIM, którą możemy włączyć na czas wycieczki. Strona, do której odsyła firma, przedstawia informacje w języku angielskim – nie ma opcji zmiany języka na polski. Cenniki są jednak dość łatwe do odnalezienia i zdeszyfrowania.

Dajmy na to, że chcemy wybrać się w podróż gdzieś poza Unię Europejską – powiedzmy do Turcji. Można wykupić różne opcje:

1 GB na 7 dni – za 4 euro,

3 GB na 30 dni – za 7 euro,

5 GB na 30 dni – za 10 euro,

20 GB na 30 dni – za 30 euro,

50 GB na 180 dni – za 78 euro.

Ciekawe, ilu chętnych na nową usługę znajdzie Carrefour. Na pewno jest taniej, niż gdybyśmy mieli opłacać internet pakietami z roamingu udostępnianymi przez operatora, z którego usług korzystamy w kraju.

Czy mamy się teraz spodziewać usług eSIM także od Lidla i Biedronki ;)